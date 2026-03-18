Αμφίβολη η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ όταν κάθισε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Φεβρουάριο, άρχισε να μιλάει ένθερμα για τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό», είπε ο Στάρμερ, καθώς έδειχνε μια επιστολή του βασιλιά Καρόλου Γ΄ με την οποία προσκαλούσε τον Τραμπ για δεύτερη επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία. «Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είναι κάτι άνευ προηγουμένου… Είναι πραγματικά ιστορικό – μια άνευ προηγουμένου δεύτερη επίσημη επίσκεψη».

Η ασυνήθιστη για τον Στάρμερ ενθουσιώδης αντίδραση έδειξε πώς η κυβέρνησή του σχεδίαζε να χειριστεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά τη δεύτερη θητεία του: να εκμεταλλευτεί την τάση του για κολακεία και βασιλική μεγαλοπρέπεια, και να ελπίζει να αποκομίσει οφέλη.

Για κάποιο διάστημα, η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική. Τώρα όμως φαίνεται να έχει αποτύχει. Αν και ο Τραμπ έχει επιπλήξει όλους τους συμμάχους της Αμερικής για την απροθυμία τους να συνδράμουν στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο τους με το Ιράν, έχει στοχοποιήσει τον Στάρμερ με ιδιαίτερη σφοδρότητα. «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», δήλωσε ο Τραμπ στις 3 Μαρτίου. Τη Δευτέρα, υπαινίχθηκε ότι η Βρετανία δεν είναι πλέον «η Rolls-Royce των συμμάχων».

Δεδομένης της έντονης κριτικής του Τραμπ κατά της Βρετανίας, ένας αυξανόμενος αριθμός βουλευτών αμφισβητεί αν θα ήταν σοφό ο Κάρολος να επισκεφθεί τις ΗΠΑ αυτή την άνοιξη. Αν και η επίσημη επίσκεψη δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο βασιλιάς αναμένεται ευρέως να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο, για να γιορτάσει την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

«Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να βάλουμε τον Μεγαλειότατο... σε δύσκολη θέση», δήλωσε την Τρίτη η Έμιλι Θόρνμπερι, βουλεύτρια του Εργατικού Κόμματος. «Νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά αν είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε τώρα».

«Υποψιάζομαι ότι θα ήταν ασφαλέστερο να το αναβάλουμε», δήλωσε η Θόρνμπερι σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του BBC.

Τραμπ εναντίον Στάρμερ και Βρετανίας

Η διαμάχη του Τραμπ με τον Στάρμερ ξεκίνησε όταν η Βρετανία αρχικά αρνήθηκε το αίτημα του προέδρου να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της βάσεις για την υποστήριξη του πολέμου με το Ιράν, κάτι που ο Στάρμερ θεώρησε παράνομο.

Ωστόσο, ο Στάρμερ συμμετείχε στην άμυνα ενάντια στην αντίποινα του Ιράν, αφού βρετανικά στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή δέχθηκαν επίθεση.

Έκτοτε, ο Τραμπ έχει τόσο χλευάσει τις φαινομενικές προσφορές βοήθειας του Στάρμερ όσο και τον έχει επιπλήξει για το ότι δεν έκανε περισσότερα.

Στις 7 Μαρτίου, όταν ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Βρετανία «επιτέλους σκεφτόταν να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή», είπε στον Στάρμερ να μην ασχοληθεί. «Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!»

Τη Δευτέρα, αφού η Βρετανία και άλλες χώρες αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στο αίτημα του Τραμπ να βοηθήσουν στην εξασφάλιση των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ χαρακτήρισε «τρομερή» την απροθυμία του Λονδίνου να στείλει πολεμικά πλοία για την αντιμετώπιση της ναρκοθέτησης στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι, όταν ζήτησε από τον Στάρμερ να στείλει πόρους για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Στενών, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι θα έπρεπε να συζητήσει τις επιλογές με την ομάδα του. Ο Τραμπ είπε ότι απάντησε: «Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για την ομάδα... είσαι ο πρωθυπουργός, μπορείς να πάρεις μια απόφαση... Είναι πολύ απογοητευτικό».

Παρά την αυξανόμενη ρήξη του με τον Στάρμερ, ο Τραμπ έδειξε αυτή την εβδομάδα ότι αναμένει σύντομα να υποδεχτεί τον βασιλιά Κάρολο για επίσημη επίσκεψη. Σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε ότι μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή της «υπέροχης αίθουσας χορού» του, αυτή θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια επισκέψεων ξένων αρχηγών κρατών.

«Έχουμε, για παράδειγμα, τον βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου – θα έλεγα τον βασιλιά της Αγγλίας – ο οποίος είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Θα έρθει πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ.

Την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχαλ Μάρτιν, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Κάρολος θα επισκεφθεί τη χώρα «πολύ σύντομα».

Υπό αμφισβήτηση η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου

Η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με το αν θα προτείνει στον βασιλιά να προχωρήσει με την επίσημη επίσκεψή του. Ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ δεν θα θέλει να διακινδυνεύσει να εκθέσει τον μονάρχη στις συχνές επιθέσεις του Τραμπ εναντίον της Βρετανίας, ούτε θα θέλει να διακινδυνεύσει να εξοργίσει τον πρόεδρο εγκαταλείποντας το σχέδιο.

Όταν ρωτήθηκε την Τρίτη αν η επίσημη επίσκεψη της βρετανικής μονάρχης πρέπει να πραγματοποιηθεί, ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει μελλοντικές βασιλικές υποχρεώσεις και τόνισε ότι οι λεπτομέρειες της επίσκεψης «δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί».

Αν και ο Στάρμερ έχει δεχτεί κριτική τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό για την, κατά την άποψη πολλών, υπερβολική του επιφυλακτικότητα όσον αφορά τη βρετανική υποστήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, πολλοί από τους εγχώριους αντιπάλους του έχουν έκτοτε αναθεωρήσει τη στάση τους.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του νεοσύστατου κόμματος Reform UK και σύμμαχος του Τραμπ, είχε αρχικά δηλώσει: «Πρέπει να βγάλουμε τα γάντια. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε μέρος αυτού, μαζί με τους Αμερικανούς, μαζί με τους Ισραηλινούς». Αλλά αφού συνειδητοποίησε ότι ο πόλεμος του Τραμπ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής, ο Φάρατζ έχει από τότε δηλώσει ότι η Βρετανία δεν πρέπει να εμπλακεί «σε έναν άλλο ξένο πόλεμο».

Η Κέμι Μπάντενοχ, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού Κόμματος, αρχικά υποστήριξε επίσης τη συμμετοχή στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση. Και αυτή, όμως, έκανε πίσω – και μάλιστα υπερασπίστηκε τον πρωθυπουργό από τις επιθέσεις του Τραμπ.

«Είμαι η μεγαλύτερη κριτής του Κιρ Σταρμερ. Έχει κάνει πολλά λάθη», δήλωσε η Μπάντενοχ την Τρίτη. «Αλλά πιστεύω επίσης ότι τα λόγια που βγήκαν από τον Λευκό Οίκο ήταν λάθος. Είναι πολύ ανώριμη αυτή η λεκτική διαμάχη και αυτές οι καβγάδες. Μπορεί να νομίζουν ότι είναι διασκεδαστικά, αλλά… είναι απλώς ανάρμοστα».

Με πληροφορίες από CNN