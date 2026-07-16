Το αμερικανικό Πεντάγωνο πολεμά τις τρανς ορμόνες, αλλά ξεκινά ελέγχους και θεραπεία τεστοστερόνης στον στρατό

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ετοιμάζεται να ελέγξει τους στρατιωτικούς για χαμηλή τεστοστερόνη και να προσφέρει θεραπεία υποκατάστασης όπου το κρίνουν απαραίτητο οι γιατροί.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως ακόμη ένα πρόγραμμα στρατιωτικής υγείας. Μόνο που έρχεται από την ίδια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί το κόστος των ορμονικών θεραπειών ως επιχείρημα εναντίον των trans στρατιωτικών.

Ο Χέγκσεθ παρουσίασε την πρωτοβουλία σε βίντεο με τίτλο «The High-T Department of War», υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικοί δικαιούνται την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων άνω των 30 ετών θα υποβάλλονται κάθε χρόνο σε έλεγχο τεστοστερόνης στο πλαίσιο των περιοδικών εξετάσεων υγείας τους. Οι νεότεροι στρατιωτικοί θα μπορούν να ζητούν εξέταση, ενώ όσοι διαγνωστούν με έλλειψη θα μπορούν, εφόσον το συστήσει γιατρός, να λάβουν θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης.

The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

Ο ίδιος ο Χέγκσεθ έσπευσε να πει ότι το πρόγραμμα δεν αφορά «τεχνητή ενίσχυση», αλλά την αποκατάσταση και τη βελτιστοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων των στρατιωτικών. Μίλησε για μακροζωία, αντοχή και «βιολογική βάση» απαραίτητη για τη μάχη. Με άλλα λόγια, όταν η τεστοστερόνη αφορά τους δικούς του στρατιωτικούς, παρουσιάζεται ως ιατρικά αναγκαία φροντίδα, επένδυση στην ετοιμότητα και εργαλείο στρατιωτικής αποτελεσματικότητας.

Η αντίφαση βρίσκεται εκεί ακριβώς. Για τους trans στρατιωτικούς, η ορμονική θεραπεία έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση Τραμπ ως βάρος, κόστος και πρόβλημα για τη λειτουργία του στρατού. Για τους cis στρατιωτικούς, η ίδια κατηγορία ιατρικής φροντίδας εμφανίζεται τώρα ως δείκτης σοβαρότητας, φροντίδας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

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Στα δικαστήρια, η κυβέρνηση έχει επικαλεστεί δαπάνες άνω των 52 εκατ. δολαρίων για φροντίδα που σχετίζεται με τη δυσφορία φύλου στον στρατό από το 2015 έως το 2024. Το ποσό αφορά σχεδόν μία δεκαετία και δεν περιορίζεται μόνο σε ορμονικές θεραπείες. Σε ετήσια βάση αντιστοιχεί σε περίπου 5,2 εκατ. δολάρια, ένα ελάχιστο ποσό μπροστά στον αμερικανικό στρατιωτικό προϋπολογισμό.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Άνα Ρέγιες είχε ήδη απορρίψει αυτό το επιχείρημα τον Μάρτιο του 2025, μπλοκάροντας την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στην υπόθεση Talbott v. Trump. Η δικαστής είχε σημειώσει ότι ο στρατός είχε ξοδέψει μόνο το 2023 περίπου 41 εκατ. δολάρια για Viagra, δηλαδή πολλαπλάσια από τη μέση ετήσια δαπάνη για υγειονομική φροντίδα trans στρατιωτικών.

Η Δημοκρατική βουλεύτρια Πραμίλα Τζαγιαπάλ ανέδειξε την αντίφαση σε ακρόαση του Κογκρέσου, λέγοντας ότι ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ουσιαστικά ορμονική θεραπεία για άνδρες στρατιωτικούς με χαμηλή τεστοστερόνη. «Αυτό, παρεμπιπτόντως, είναι φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου», είπε.

Η φράση έχει σημασία γιατί αφαιρεί από τη συζήτηση το πρόσχημα της ουδετερότητας. Οι γιατροί συνταγογραφούν ορμόνες για να βοηθήσουν ασθενείς να αναπτύξουν ή να διατηρήσουν χαρακτηριστικά που συνδέονται με το φύλο τους. Σε έναν cis άνδρα με κλινικά χαμηλή τεστοστερόνη, η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στη μυϊκή μάζα, την ενέργεια, τη σεξουαλική λειτουργία ή άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ανδρική φυσιολογία. Σε έναν trans άνδρα, η τεστοστερόνη μπορεί να παράγει πολλές από τις ίδιες αλλαγές.

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Η θεραπεία δεν γίνεται ακριβότερη, πιο επικίνδυνη ή λιγότερο ιατρικά θεμιτή επειδή ο ασθενής είναι trans. Αυτό που αλλάζει είναι η πολιτική απόφαση για το ποιο σώμα αξίζει να επιβεβαιωθεί και ποιο σώμα αντιμετωπίζεται ως απειλή.

Γι’ αυτό η ανακοίνωση του Πενταγώνου δεν είναι απλώς μια νέα στρατιωτική πολιτική υγείας. Είναι ένα καθαρό παράδειγμα του πώς η βιολογία γίνεται πολιτικό εργαλείο. Όταν η τεστοστερόνη υπόσχεται περισσότερη ανδρική ισχύ, βαφτίζεται ετοιμότητα. Όταν η ίδια λογική φροντίδας αφορά trans ανθρώπους, βαφτίζεται κόστος.

με στοιχεία από Them, Reuters