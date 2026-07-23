Το αμερικάνικο Πεντάγωνο άνοιξε μόνο του ρήγμα στην απαγόρευση των τρανς στρατιωτών

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ήθελε έναν στρατό με περισσότερη τεστοστερόνη. Αντί γι’ αυτό, έδωσε σε μια ομοσπονδιακή δικαστή ένα νέο επιχείρημα εναντίον της απαγόρευσης των τρανς στρατιωτών.

Η δικαστής Άνα Ρέγες ζήτησε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να εξηγήσει γιατί η θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης για μη τρανς στρατιωτικούς αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την ορμονική αγωγή των τρανς ανδρών που υπηρετούν στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το ερώτημα προέκυψε μετά τη νέα πρωτοβουλία του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για τον ετήσιο έλεγχο των επιπέδων τεστοστερόνης στους στρατιωτικούς ηλικίας 30 ετών και άνω. Όσοι είναι νεότεροι θα μπορούν να εξετάζονται εθελοντικά, ενώ η θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης θα παραμένει προαιρετική.

Ο Χέγκσεθ παρουσίασε το πρόγραμμα ως μέτρο που θα επιτρέπει στους στρατιωτικούς να αποδίδουν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Η Ρέγες, όμως, επισήμανε ότι η απαγόρευση των τρανς στρατιωτών στηρίζεται εν μέρει στον ισχυρισμό πως οι Ένοπλες Δυνάμεις οφείλουν να τηρούν υψηλά πρότυπα σωματικής και ψυχικής υγείας χωρίς να βασίζονται σε «τακτική ιατρική θεραπεία ή ειδικές προβλέψεις».

Με άλλα λόγια, το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι η ανάγκη για τακτική ιατρική αγωγή μπορεί να καταστήσει έναν τρανς άνθρωπο ακατάλληλο για στρατιωτική υπηρεσία, την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να εντάξει στην υγειονομική φροντίδα του υπόλοιπου στρατεύματος τον έλεγχο για ανεπάρκεια τεστοστερόνης και, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη θεραπεία υποκατάστασής της.

Η δικαστής ζήτησε από τις δύο πλευρές της υπόθεσης να καταθέσουν στοιχεία για τις ιατρικές και πρακτικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη χορήγηση τεστοστερόνης σε τρανς άνδρες και στη θεραπεία άλλων στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένων των μη τρανς ατόμων.

Ζήτησε επίσης πληροφορίες για τις ιατρικές οδηγίες που διέπουν τον έλεγχο και τη χορήγηση τεστοστερόνης, το κόστος των εξετάσεων και της θεραπείας για τους μη τρανς στρατιωτικούς και, κυρίως, τη βάση πάνω στην οποία το Πεντάγωνο θεωρεί θεμιτό να αντιμετωπίζει διαφορετικά τις δύο κατηγορίες.

Η Ρέγες δεν αποφάνθηκε ότι οι δύο χρήσεις της τεστοστερόνης είναι ιατρικά ταυτόσημες. Ανάγκασε, όμως, την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί οι πιθανές διαφορές τους είναι αρκετές ώστε η μία θεραπεία να παρουσιάζεται ως εργαλείο στρατιωτικής ετοιμότητας και η άλλη ως λόγος αποκλεισμού.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος της δικαστικής μάχης κατά της απαγόρευσης που επανέφερε ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Η Ρέγες είχε μπλοκάρει την εφαρμογή της, ενώ διχασμένο ομοσπονδιακό εφετείο επικύρωσε αργότερα εν μέρει την απόφασή της, κρίνοντας παράνομη την απαγόρευση και αποφασίζοντας ότι οι στρατιωτικοί που είχαν προσφύγει δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η υπόθεση έχει πλέον λάβει χαρακτήρα συλλογικής αγωγής, κάτι που σημαίνει ότι η τελική απόφαση μπορεί να επεκταθεί πέρα από τους αρχικούς ενάγοντες.

Η απαγόρευση, πάντως, εξακολουθεί να εφαρμόζεται, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στο Πεντάγωνο να την επιβάλει όσο συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη.

Το νέο πρόγραμμα του Χέγκσεθ μεταφέρει τώρα τη συζήτηση από τις διακηρύξεις περί «ετοιμότητας» στις πραγματικές ιατρικές πρακτικές του στρατού. Και αναγκάζει την κυβέρνηση να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα: το πρόβλημα είναι πράγματι η ορμονική θεραπεία ή το ποιος τη λαμβάνει;

Με στοιχεία από Associated Press