Αμερικανικά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά σε όλη τη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεύρυναν την Παρασκευή τις επιθέσεις τους στο Ιράν, πλήττοντας γέφυρες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμενικές υποδομές. Η Τεχεράνη απάντησε με νέες επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, εντείνοντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Αμερικανικά πλήγματα κατέστρεψαν γέφυρες στην επαρχία Χορμοζγκάν, στη νότια ακτή του Ιράν, οι οποίες συνδέουν βασικές οδικές αρτηρίες με το Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ έπληξαν επίσης έναν πύργο στο λιμάνι Τσαμπαχάρ, στον Κόλπο του Ομάν. Ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι τον χρησιμοποιούσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο στρατιωτικό σώμα του Ιράν, για τον συντονισμό επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Στους στόχους περιλαμβάνονταν ακόμη το αεροδρόμιο του Ιρανσάρ και εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού δικτύου.

Το υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και κλιματιστικών, καθώς τα πλήγματα επιβάρυναν το δίκτυο εν μέσω πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς ενδέχεται να παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από τότε που ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες.

Ιρανικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου

Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι χώρες που φιλοξενούν βάσεις των ΗΠΑ θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα» εάν συνεχιστούν τα πλήγματα σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις προς το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Ομάν και το Κατάρ. Στο Κουβέιτ χτυπήθηκε μονάδα παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης, ενώ στο Κατάρ ένα παιδί τραυματίστηκε από συντρίμμια κατά την αναχαίτιση πυραύλων.

Στο ιρακινό Κουρδιστάν, πλήγματα σκότωσαν οκτώ μέλη ένοπλων κουρδικών οργανώσεων της αντιπολίτευσης, οι οποίες κατηγόρησαν το Ιράν για τις επιθέσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε την αμερικανική βάση Αλ Τανφ στη Συρία, όμως οι συριακές αρχές το διέψευσαν.

Η νέα κλιμάκωση επικεντρώνεται στα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνούσε πριν από τον πόλεμο περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η συμφωνία που είχαν υπογράψει τον προηγούμενο μήνα ΗΠΑ και Ιράν προέβλεπε ότι η θαλάσσια δίοδος θα παρέμενε ανοικτή, όμως οι δύο πλευρές διαφώνησαν για τον τρόπο με τον οποίο θα κινούνταν τα πλοία.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη πρότειναν διαφορετικές διαδρομές, ενώ το Ιράν επιτέθηκε σε ορισμένα πλοία που ακολούθησαν την αμερικανική. Η κίνηση στα στενά έχει πλέον περιοριστεί δραστικά, καθώς οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν την περιοχή.

On July 16, U.S. forces successfully destroyed the Chah Bahar Shahid Kalantari Port surveillance tower, part of a maritime surveillance network along Iran’s Gulf of Oman coastline used for decades by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to track and target commercial… pic.twitter.com/CgBNvgOFf9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και νέος αποκλεισμός

Δεξαμενόπλοιο που κινούνταν κοντά στις ακτές του Ομάν δέχθηκε επίθεση την Παρασκευή, σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό. Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές, χωρίς να τραυματιστεί μέλος του πληρώματος. Το Ιράν δεν ανέλαβε την ευθύνη.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έπληξαν άδειο πετρελαιοφόρο που ήταν δεμένο στο νησί Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επαναφέρει και τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Πεζοναύτες επιβιβάστηκαν την Πέμπτη σε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, ενώ η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ανάγκασε άλλα τρία πλοία να αλλάξουν πορεία επειδή επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό.

Μία ημέρα νωρίτερα, αμερικανικό αεροσκάφος είχε ανοίξει πυρ και ακινητοποιήσει άδειο δεξαμενόπλοιο που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, προσπάθησε να περάσει τη ζώνη αποκλεισμού.

Το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθι στην Υεμένη να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο να κλείσουν και τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς Θάλασσας, εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στις διεθνείς αγορές, καθώς θα έθετε υπό πίεση δύο από τις σημαντικότερες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου και εμπορευμάτων.

Ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, προειδοποίησε επίσης ότι πετρελαϊκές και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να αποτελέσουν στόχο, εάν το Ριάντ επέμβει ξανά στην Υεμένη. Η απειλή ακολούθησε σαουδαραβικό πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά και τις πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι που ακολούθησαν.

Η κίνηση φορτηγών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ είχε ήδη μειωθεί σχεδόν κατά 25% στις αρχές του μήνα, πριν ακόμη ενταθούν οι τελευταίες επιθέσεις. Ορισμένα πλοία κινούνται με απενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού τους, ενώ πολλά παραμένουν αγκυροβολημένα για να αποφύγουν τον κίνδυνο.

Μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας μεταφέρονται πλέον μέσω αγωγών, όμως η διαθέσιμη χωρητικότητα δεν αρκεί για να καλύψει τη μείωση των θαλάσσιων μεταφορών.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να επιστρέψουν ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αναγνωρίζοντας όμως ότι η κλιμάκωση κάνει μια νέα συμφωνία ολοένα δυσκολότερη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι ο πόλεμος εξελίσσεται θετικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά στο Ιράν και πολύ σύντομα θα δείτε τα αποτελέσματα», δήλωσε σε μήνυμά του προς τους Αμερικανούς.

Με πληροφορίες από Guardian, AFP, Associated Press