Αμερικανίδα δημοσιογράφος απήχθη στη Βαγδάτη

Μια Αμερικανίδα ανεξάρτητη δημοσιογράφος απήχθη στη Βαγδάτη το βράδυ της Τρίτης από «αγνώστους», με τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας να έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό της και την καταδίωξη των δραστών, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ.

Δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ταυτοποίησαν τη δημοσιογράφο ως τη Shelly Kittleson. Η Kittleson έχει συνεργαστεί με διάφορους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και ο ιστότοπος Al-Monitor, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για την άμεση και ασφαλή απελευθέρωσή της.

Ο Dylan Johnson, ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το υπουργείο είναι ενήμερο για την «αναφερόμενη απαγωγή Αμερικανίδας δημοσιογράφου στη Βαγδάτη», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει την Kittleson. Πρόσθεσε ότι το υπουργείο είχε προειδοποιήσει το εν λόγω άτομο για «απειλές εναντίον του» και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το FBI για την απελευθέρωσή του. Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη παρέπεμψε για περαιτέρω διευκρινίσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με το ιρακινό υπουργείο, οι δυνάμεις ασφαλείας καταδίωξαν τους απαγωγείς κατά τη διαφυγή τους, καταφέρνοντας να συλλάβουν έναν ύποπτο και να κατασχέσουν ένα όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση. Οι δύο ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι ο ύποπτος είναι μέλος της Ταξιαρχίας Χεζμπολάχ (Kataib Hezbollah), μιας οργάνωσης που πρόσκειται στο Ιράν.

Η Ταξιαρχία Χεζμπολάχ αποτελεί μια από τις ισχυρότερες παραστρατιωτικές ομάδες του Ιράκ. Πρόκειται για την ίδια πολιτοφυλακή που κρατούσε όμηρο για περισσότερα από δύο χρόνια την Elizabeth Tsurkov, μια Ρωσοϊσραηλινή διδακτορική φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πρίνστον, υποβάλλοντάς την σε βασανιστήρια. Οι ιρακινές αρχές εργάζονται πλέον με την παραδοχή ότι η ίδια οργάνωση βρίσκεται πίσω από την απαγωγή της Τρίτης.

Η Kittleson απήχθη σε κεντρικό, πολυσύχναστο δρόμο της Βαγδάτης. Οι απαγωγείς διέφυγαν με μια πομπή δύο αυτοκινήτων, τα οποία οι αρχές —κατόπιν μαρτυριών— κατάφεραν να εντοπίσουν σε αυτοκινητόδρομο εκτός πόλης. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Kittleson ανατράπηκε· ωστόσο, οι απαγωγείς την έβγαλαν γρήγορα από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, την επιβίβασαν στο δεύτερο όχημα και κατάφεραν να διαφύγουν.

Επί σειρά ετών, η Kittleson κάλυπτε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εστιάζοντας στις συγκρούσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με το Al-Monitor, είναι γνωστή για το «θάρρος της στις ανταποκρίσεις από εμπόλεμες ζώνες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία».

Η ανησυχία των ΗΠΑ για τις ένοπλες ομάδες που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στο Ιράκ είναι έντονη. Τον Μάρτιο, η αμερικανική πρεσβεία κάλεσε όλους τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα, επικαλούμενη επιθέσεις σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κυβερνητικά κτίρια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Η Ταξιαρχία Χεζμπολάχ έχει επίσης εμπλακεί στον ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν. Στις 28 Φεβρουαρίου, ένα κτίριο της οργάνωσης στη Βαγδάτη επλήγη από αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά χτυπήματα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, η ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία. Από την ίδρυσή της, η οργάνωση διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Δύναμη Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, γεγονός που οδήγησε την Ουάσιγκτον, ήδη από το 2009, να την κατατάξει στις ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.