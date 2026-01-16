Αμβούργο: Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο - Ένας νεκρός και τουλάχιστον 9 τραυματίες

Σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και τρένου σημειώθηκε στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, τουλάχιστον, εννέα, όπως ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της γερμανικής πόλης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

O οδηγός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δύο είναι βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μερικοί από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου «ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο οδηγός του τρένου είναι καλά στην υγεία του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, «για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί», ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο νεκρός «υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου».

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει στην έρευνα.

Ένας χώρος υποδοχής για τους συγγενείς των θυμάτων έχει διαμορφωθεί στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου.