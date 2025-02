«Alphas in the streets, betas in the sheets»: Αυτά είναι τα δημοφιλέστερα φετίχ στις ΗΠΑ

Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή φετίχ σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ για το 2025, και μια συγκεκριμένη διαστροφή φαίνεται να βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή.

Η Clips4Sale (C4S), η μεγαλύτερη πλατφόρμα kink και φετίχ στον κόσμο, δημοσίευσε σήμερα τον «χάρτη των φετίχ» στις ΗΠΑ για το 2025.

Μετά από σχετική έρευνα, τα στοιχεία έδειξαν πως για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο «γίγαντας» είναι το go-to kink για την πλειονότητα των πολιτειών. Μάλιστα και στη Βρετανία παρατηρήθηκε το ίδιο, καθώς το συγκεκριμένο φετίχ αναζητήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη πέρυσι.

Ο «γίγαντας», γνωστό φετίχ και ως «μακροφιλία», αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση ανθρώπους που ερεθίζονται από την ιδέα μιας γιγάντιας γυναίκας, ίσως μιας γυναίκας που ποδοπατά ή συνθλίβει ένα άτομο. Αυτή η φαντασίωση ακολουθείται στενά από τις αναζητήσεις για «vore», τη φαντασίωση του να καταναλώνεται κανείς από μια γυναίκα γίγαντα. Αυτές οι δύο φαντασιώσεις μαζί, κυριαρχούν σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ.

Φωτ. Clips4Sale

Τα φετίχ αυξάνονται στις ΗΠΑ

Η «πάλη» και το «γαργάλημα» παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση, τόσο σε όγκο όσο και σε αριθμό πολιτειών. Το «Ballbusting», το οποίο αφορά στο να ερεθίζεται κανείς από επώδυνες πράξεις στους όρχεις, όπως το χτύπημα ή η συμπίεση, ήταν πιο δημοφιλές φετίχ μεταξύ του Κονέκτικατ και του Ιλινόις, ενώ το «καλσόν» προτιμήθηκε από το Νιου Χαμπσάιρ και το Οχάιο.

Η C4S διαπίστωσε επίσης ότι τα kinks φαίνεται να αυξάνονται ραγδαία σε όλες τις ΗΠΑ, με τον αριθμό των Αμερικανών που αναζητούν περιεχόμενο φετίχ στην πλατφόρμα να έχει σχεδόν διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο.

Εκπρόσωπος του C4S ανέφερε χαρακτηριστικά πως «έχουμε δει τεράστια ανάπτυξη όχι μόνο στις φαντασιώσεις, ενώ υπάρχει και μια δημόσια αναζωπύρωση της ανδρικής ενέργειας, καθώς όπως φαίνεται ιδιωτικά οι άνδρες φαντασιώνονται ισχυρές γυναίκες, "Alphas in the streets, betas in the sheets"».

Με πληροφορίες από Pink News