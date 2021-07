Άλλαξε στίχος σε τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

Ένας στίχος στην πρώτη φράση του «Thunder Road» του Μπρους Σπρίνγκστιν άλλαξε 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Το κομμάτι, το οποίο είναι το πρώτο τραγούδι στο θρυλικό άλμπουμ του 1975, «Born To Run», έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης με επίκεντρο τη λέξη «waves».

Στην επίσημη κυκλοφορία του κομματιού, συμπεριλαμβανομένου του βινυλίου του 1975 και μια έκδοση στο επίσημο σάιτ του Σπρίνγκστιν που δημοσιεύτηκε το 2021, υπάρχει ο στίχος «The screen door slams, Mary’s dress waves.»

Τις τελευταίες εβδομάδες όμως, στο ίντερνετ ξεκίνησε μία συζήτηση με πολλούς να θεωρούν ότι το φόρεμα της Mary στην πραγματικότητα «ταλαντεύεται» (sways) και δεν «κυματίζει» (waves).

Το περιοδικό The New Yorker επικοινώνησε με τον επί χρόνια ατζέντη του Σπρίνγκστιν και συμπαραγωγό του «Born To Run», Jon Landau για να διευθετήσει το ζήτημα.

«Η λέξη είναι «sways»» είπε ο Landau, προσθέτοντας ότι «τυχόν τυπογραφικά λάθη στο επίσημο υλικό του Μπρους θα διορθωθούν».

Το Variety, ανέφερε ότι οι επίσημοι στίχοι του «Thunder Road» στον σάιτ έχουν αλλάξει ήδη και μετά από 46 ολόκληρα χρόνια το «waves» έγινε «sways».

Μιλώντας στο BBC Radio 2 αυτή την εβδομάδα, ο Σπρίνγκστιν δεν αναφέρθηκε στο θέμα αλλά είπε ότι ελπίζει να ξαναρχίσει τις περιοδείες το 2022.

«Θα περιοδεύσουμε τον επόμενο χρόνο αν όλα πάνε καλά», είπε.

Με πληροοφoρίες του NME/RollingStone