«Άλλαξε ή δεν πετάς»: Μπλούζα με αντιπολεμικό μήνυμα κρίθηκε «προσβλητική» σε πτήση στις ΗΠΑ

Ένας επιβάτης καταγγέλλει ότι η United Airlines τού έθεσε τελεσίγραφο να αλλάξει μπλούζα ή να αποχωρήσει από πτήση, επειδή έφερε το μήνυμα «Ο βομβαρδισμός παιδιών δεν είναι αυτοάμυνα».

Ο Σαμ Σαάντεχ, κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ με παλαιστινιακή καταγωγή, ταξίδευε στις 4 Ιουνίου από την Ατλάντα προς το αεροδρόμιο Νιούαρκ όταν, λίγο μετά την επιβίβασή του, επόπτης της εταιρείας τού ζήτησε να κατέβει από το αεροσκάφος.

«Μου είπε ότι η αεροσυνοδός θεωρούσε προσβλητική την μπλούζα μου. Τον ρώτησα γιατί», δήλωσε στο CBS News New York. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Ή αλλάζεις μπλούζα ή δεν ταξιδεύεις με αυτή την πτήση».

Ο Σαάντεχ είπε ότι το μήνυμα αναφερόταν στα παιδιά που σκοτώνονται σε πολεμικές συγκρούσεις και ότι για τον ίδιο είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω της καταγωγής του. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το θεωρεί καθολικό και όχι κομματικό ή εθνικό σύνθημα.

Αισθανόμενος, όπως είπε, ταπεινωμένος και αναστατωμένος, αποφάσισε τελικά να αλλάξει μπλούζα ώστε να μην χάσει την πτήση. Υποστήριξε όμως ότι δεν έλαβε ποτέ σαφή εξήγηση για το ποιο ακριβώς σημείο του μηνύματος θεωρήθηκε προσβλητικό.

Όταν έφτασε στο Νιούαρκ, συνομίλησε με υπαλλήλους της αεροπορικής εταιρείας, ζητώντας περισσότερες διευκρινίσεις.

«Μου έλεγε συνεχώς ότι θα έπρεπε να καταλαβαίνω γιατί είναι προσβλητικό», ανέφερε. «Της απάντησα ότι δεν το καταλαβαίνω. Τι ακριβώς σε προσβάλλει; Ότι δεν πρέπει να βομβαρδίζονται παιδιά;»

Η United Airlines περιορίστηκε να αναφέρει ότι ο επιβάτης ταξίδεψε κανονικά αφού άλλαξε μπλούζα.

Στους όρους μεταφοράς της, η εταιρεία προβλέπει ότι μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σε άτομα που δεν είναι «κατάλληλα ντυμένα» ή φορούν ρούχα τα οποία χαρακτηρίζονται άσεμνα, χυδαία ή προσβλητικά. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιο από αυτά τα κριτήρια θεωρήθηκε ότι παραβίαζε το μήνυμα του Σαάντεχ.

Ο ίδιος έχει καταθέσει επίσημη καταγγελία στο υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ και εξετάζει, σε συνεννόηση με δικηγόρους, τις επόμενες κινήσεις του.

«Για μένα το μήνυμα είναι απολύτως ξεκάθαρο. Πιστεύω ότι είναι λάθος να βομβαρδίζονται παιδιά», είπε. «Δεν έχει σημασία αν είσαι Παλαιστίνιος ή αν κατάγεσαι από την Αλαμπάμα».

Ο Σαάντεχ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει να φορά τη συγκεκριμένη μπλούζα, παρά το περιστατικό και την απαίτηση της αεροπορικής εταιρείας να την αλλάξει για να παραμείνει στην πτήση.

Με πληροφορίες από NBC News