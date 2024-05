«Αλλαγή»: Το λιτό σύνθημα που επέλεξε ο Κιρ Στάρμερ για να κερδίσει τις εκλογές στη Βρετανία

«Αλλαγή» είναι το νέο σύνθημα με το οποίο ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ θα αντιπαρατεθεί απέναντι στον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ με την ελπίδα πως μετά από 14 χρόνια «χάους» με τους Τόρις το κόμμα του θα βρεθεί και πάλι στην εξουσία.

Μετά την ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ την Τετάρτη για πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου, ο επικεφαλής των Εργατικών Κιρ Στάρμερ στην σύντομη ομιλία του το βράδυ της ίδιας μέρας χρησιμοποίησε, τουλάχιστον, 8 φορές την λέξη «Αλλαγή» ενώ μπροστά του στο βήμα υπήρχε σε κόκκινο φόντο το σύνθημα «CHANGE» (ΑΛΛΑΓΗ). «Μια ευκαιρία για αλλαγή προς το καλύτερο... αυτές οι εκλογές είναι μια ευκαιρία για αλλαγή...Στις 4 Ιουλίου έχετε μια επιλογή και μαζί μπορούμε να σταματήσουμε το χάος, να γυρίσουμε σελίδα, να αρχίζουμε να χτίζουμε ξανά τη Βρετανία και να αλλάξουμε τη χώρα μας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ηγέτης της βρετανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ένα σλόγκαν με μια μόνο λέξη έχει το πλεονέκτημα να είναι εύκολο και ξεκάθαρο και το Εργατικό κόμμα θεωρεί πως το σύνθημα «ΑΛΛΑΓΗ» θα ταιριάξει με την αγανάκτηση των Βρετανών για την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov στο ερώτημα για την προοπτική προκήρυξης εθνικών εκλογών, το 58% των ερωτηθέντων - εκ των οποίων περισσότεροι από το 1/4 είχαν ψηφίσει το Συντηρητικό Κόμμα το 2019 - δήλωσε πως «ήταν η ώρα για μια αλλαγή». Ο Κιρ Στάρμερ ελπίζει τώρα πως το λιτό σλόγκαν της προεκλογικής του εκστρατείας «ΑΛΛΑΓΗ» καθρεφτίζει αυτό που θέλουν οι Βρετανοί και θα τον οδηγήσει στον πρωθυπουργικό θώκο.

«Hope» (Ελπίδα) και «Forward» (Μπροστά): Τα λιτά σλόγκαν που οδήγησαν τον Ομπάμα στον Λευκό Οίκο

Τα μικρά πολιτικά σλόγκαν, εκτός του ό,τι είναι πιο εύκολα κατανοητά από τους ψηφοφόρους, έχουν το πλεονέκτημα πως το εκλογικό σώμα μπορεί να προσθέσει σε αυτά τα συνθήματα τη δική του ερμηνεία. Το 2008 όταν ο Μπαράκ Ομπάμα είχε θέσει υποψηφιότητα πρώτη φορά για την προεδρία των ΗΠΑ στην αφίσα του με κόκκινο και μπλε φόντο είχε, εκτός από την φωτογραφία του, μία και μόνο λέξη: HOPE (ΕΛΠΙΔΑ). Την ίδια περίοδο ο Ομπάμα στην προεκλογική του εκστρατεία χρησιμοποίησε το λιτό και εύληπτο για το ευρύ κοινό σύνθημα «Yes, We Can» (Ναι, εμείς μπορούμε) ενώ κάποιες φορές υποσχόταν: «Change we can believe in» (μπορούμε να πιστέψουμε στην αλλαγή) ή απλώς, ΑΛΛΑΓΗ (CHANGE).

Τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν ο Ομπάμα διεκδικούσε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο το σύνθημά του ήταν εξίσου λιτό: «Forward» (Μπροστά, προς τα εμπρός), ίσως μιμούμενος τον Βρετανό, πρώην πρωθυπουργό, Τόνι Μπλερ, που το 2005 διεκδικώντας μια τρίτη θητεία στην Ντάουνινγκ Στριτ είχε επιλέξει το σύνθημα «Forward, not back» (Προς τα εμπρός, όχι πίσω).

Συνήθως, τα λιτά σλόγκαν μιας λέξης είναι πιο κατάλληλα για ένα δημοψήφισμα, όπου το εκλογικό σώμα καλείται να επιλέξει μεταξύ δύο επιλογών, όπως για παράδειγμα το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016, στο οποίο οι Βρετανοί ψηφοφόροι είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στις επιλογές «παραμονής» («Remain»... a member of the EU) ή «αποχώρησης» («Leave»... the EU) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας το 2014, στο οποίο το εκλογικό σώμα εκλήθη να επιλέξει ανάμεσα στο «Yes» ή στο «Better Together» (καλύτερα μαζί), το οποίο τελικά επικράτησε.

Το 2010 ο Συντηρητικός Ντέιβιντ Κάμερον είχε καλέσει τους Βρετανούς «να ψηφίσουν αλλαγή», όπως και έκαναν αφού ο Κάμερον είχε πείσει το εκλογικό σώμα, ότι παρά την διεθνή οικονομική κρίση, ο ίδιος και ο υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν είχαν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για την οικονομία της χώρας.

Πάντως, πολύ νωρίτερα από τον Ντέιβιντ Κάμερον, συγκεκριμένα το 1981 στην Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στη νίκη και ο ίδιος έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός με τα συνθήματα που έμειναν στην ιστορία: «Εδώ και τώρα αλλαγή» και «Η Ελλάδα στους Έλληνες».

Κιρ Στάρμερ: «Η ψήφος για τους Εργατικούς είναι μια ψήφος σταθερότητας- οικονομικής και πολιτικής»

Ο Ρίσι Σούνακ επιμένει πως έχει και αυτός ένα οικονομικό πλάνο ενώ το βράδυ της Τετάρτης ο Κιρ Στάρμερ ζήτησε από τον βρετανικό λαό να αλλάξει τη χώρα με ψήφο στους Εργατικούς για να σταματήσει το χάος - το οποίο προσδιόρισε στη μόλυνση των ποταμών από τα λύματα, στις μεγάλες αναμονές στα επείγοντα των δημόσιων νοσοκομείων, στο ατιμώρητο έγκλημα, στα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις τιμές των τροφίμων, «που έχουν φτάσει στον ουρανό».

Επίσης, ο ηγέτης των Εργατικών ζήτησε την ψήφο των Βρετανών στις εκλογές της 4ης Ιουλίου και ανέφερε: «Η ψήφος για τους Εργατικούς είναι μια ψήφος σταθερότητας- οικονομικής και πολιτικής. Μια ψήφος για να σταματήσει το χάος. Είναι ώρα για αλλαγή. Η πρότασή μας είναι να επανεκκινήσουμε την οικονομία μας και την πολιτική μας».