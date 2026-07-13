Αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Εγκρίθηκαν από τις χώρες της ΕΕ - Τι σημαίνει αυτό για τα δικαιώματα των επιβατών

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα, Δευτέρα (13/7) την αναδιοργάνωση των δικαιωμάτων των επιβατών στα αεροπορικά ταξίδια.

Η απόφαση-κλειδί για τους ταξιδιώτες είναι ότι οι υφιστάμενες αποζημιώσεις για μεγάλες καθυστερήσεις παραμένουν ως έχουν, όμως οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεώνονται πλέον να ενημερώνουν και να πληρώνουν πολύ πιο γρήγορα.

Επιπλέον, θεσπίζονται ειδικά προνόμια για οικογένειες, εγκύους και άτομα με αναπηρία.

Αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Πότε θα εφαρμοστούν

Οι νέοι κανόνες στα αεροπορικά ταξίδια δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς δίνεται στις εταιρείες ένα περιθώριο 12 μηνών για την προσαρμογή τους. Έτσι, το νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ στα μέσα του 2027.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, εάν και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελαν αρχικά να αυξήσουν το όριο των ωρών καθυστέρησης και να μειώσουν τα ποσά, επικράτησε εν τέλει η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι, η αποζημίωση εξακολουθεί να ισχύει για καθυστερήσεις από 3 ώρες και άνω.

Το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται ως εξής: 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις έως 3.500 χιλιόμετρα, 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις (εκτός αν η πτήση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός ΕΕ).

Σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, αποζημίωση δικαιούνται και όλων όσων η πτήση ακυρωθεί σε διάστημα μικρότερο των 14 ημερών πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι για το πρόβλημα ευθύνεται η αεροπορική εταιρεία. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση μόνο σε «έκτακτες περιστάσεις» (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, απεργίες ελεγκτών ή αναρμόστη συμπεριφορά επιβατών), τις οποίες όμως η εταιρεία οφείλει να αποδείξει.

Ταχύτερες πληρωμές

Παράλληλα, με τη νέα ρύθμιση στα αεροπορικά ταξίδια, φαίνεται πως λύνεται -μερικώς- και το ζήτημα της γραφειοκρατίας, καθώς πολλές νόμιμες αξιώσεις δεν φτάνουν ποτέ στο πορτοφόλι των επιβατών.

Πλέον, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους το αργότερο 96 ώρες μετά το τέλος του ταξιδιού. Όσον αφορά στις προθεσμίες οι επιβάτες έχουν 9 μήνες για να υποβάλουν αίτηση. Η αεροπορική, από πλευράς της, υποχρεούται να πληρώσει ή να αιτιολογήσει γραπτώς την απόρριψη εντός 30 ημερολογιακών ημερών.

Παράλληλα, καθιερώνεται ένα τυποποιημένο ευρωπαϊκό έντυπο αίτησης, ενώ οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν και δικές τους εφαρμογές για ταχύτερη επεξεργασία.

Επίσης, οι νέοι κανόνες στα αεροπορικά ταξίδια βάζουν τέλος σε πολλές από τις έξτρα χρεώσεις που χρησιμοποιούσαν κυρίως οι low-cost εταιρείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι χρεώσεις για τις θέσεις: γονείς και παιδιά κάτω των 14 ετών θα κάθονται μαζί χωρίς χρέωση κράτησης θέσης. Το ίδιο ισχύει για εγκύους, άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τους συνοδούς τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ορθογραφικά λάθη στο όνομα του εισιτηρίου θα διορθώνονται πλέον δωρεάν, ενώ όσοι επιβάτες έχουν κάνει check-in, θα δικαιούνται δωρεάν εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης στο αεροδρόμιο.

Τι ισχύει με τις αποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια

Οι πλατφόρμες αναζήτησης και οι εταιρείες υποχρεούνται να εμφανίζουν από την αρχή την τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση (αν και θα επιτρέπονται ακόμα πολύ φθηνοί ναύλοι για όσους επιλέγουν εθελοντικά να ταξιδέψουν χωρίς αυτήν).

Καταληκτικά, εάν ένας επιβάτης δεν χρησιμοποιήσει το εισιτήριο της αναχώρησης, η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να του ακυρώσει αυτόματα το εισιτήριο της επιστροφής, το λεγόμενο no-show policy.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης, η εταιρεία οφείλει να βρει εναλλακτική πτήση (ακόμα και με άλλη εταιρεία ή με τρένο) εντός 3 ωρών. Αν δεν το πράξει, ο επιβάτης μπορεί να κλείσει μόνος του εισιτήριο.

Εδώ όμως κρύβεται η παγίδα σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η επιστροφή χρημάτων για το νέο εισιτήριο που θα κλείσει ο επιβάτης μόνος του περιορίζεται στο τετραπλάσιο της αξίας του αρχικού εισιτηρίου. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος είχε αγοράσει ένα πολύ φθηνό εισιτήριο (π.χ. των 20 ευρώ) και αναγκαστεί να κλείσει ένα ακριβό εισιτήριο της τελευταίας στιγμής, η αεροπορική θα του καλύψει μόνο έως 80 ευρώ και ο ίδιος θα επιβαρυνθεί με τα υπόλοιπα.

Σε ό,τι αφορά τη φροντίδα στο αεροδρόμιο, οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν αναψυκτικά μετά από 2 ώρες αναμονής, γεύμα μετά από 3 ώρες, δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ και τουλάχιστον δύο τηλεφωνήματα. Αν απαιτείται διανυκτέρευση, καλύπτουν πλήρως το ξενοδοχείο και τη μεταφορά.

Με πληροφορίες από focus.de