Το αληθινό κόστος της Ρωσικής επέμβασης στην Αφρική - Η πτώση της Wagner

Η Ρωσία, που μέχρι πρόσφατα φαινόταν να ανεβαίνει στρατιωτικά στην Αφρική, πλέον δυσκολεύεται να διατηρήσει την επιρροή της στην ήπειρο.

Η νέα επίσημη ιδιωτική στρατιωτική δύναμη της Μόσχας, το Africa Corps, απέτυχε να αναπαράγει την επιτυχία και την πολιτική επιρροή που είχε κάποτε η ομάδα μισθοφόρων Wagner Group. Ορισμένες από τις αφρικανικές επιχειρήσεις της Wagner κατέρρευσαν μετά το 2023, όταν ο ιδρυτής της, Γεβγκένι Πριγκόζιν, επαναστάτησε κατά του προέδρου Πούτιν και σκοτώθηκε όταν μια έκρηξη κατέστρεψε το φτερό του αεροπλάνου του σε ύψος 28.000 ποδιών.

Στρατιωτικές χούντες στο Μάλι, Νίγηρα και Μπουρκίνα Φάσο βιώνουν πλέον «τη μεταμέλεια του αγοραστή», αφού απέλασαν τις αμερικανικές και γαλλικές δυνάμεις τα τελευταία τρία χρόνια και αποδέχτηκαν τη βοήθεια της Μόσχας κατά του Αλ Κάιντα και των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους. «Ξεκινάνε να ζητούν βοήθεια, κυρίως οι Μαλιανοί», δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός στρατιωτικός, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε βοήθεια πιθανότατα θα είναι μόνο σε μορφή εκπαίδευσης.

Οι υπεύθυνοι στρατηγικής του Πενταγώνου εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκπαιδεύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι, όπως το Μαρόκο, τα τοπικά στρατεύματα για την καταπολέμηση των εξτρεμιστών. Παράλληλα, ο Αμερικανός επιχειρηματίας και πρώην στρατιωτικός, Έρικ Πρινς, φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε αφρικανικές κυβερνήσεις.

Η πτώση της Wagner και το Africa Corps

Η Wagner είχε στείλει περίπου 1.000 μισθοφόρους στο Μάλι το 2021, με αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα. Ωστόσο, η αποστολή εξελίχθηκε σε φιάσκο: βάρβαρες επιδρομές κατά πολιτών, αποτυχία πρόσβασης σε χρυσό, αδυναμία περιορισμού των επιθέσεων των ανταρτών. Τελικά, οι μισθοφόροι αποχώρησαν τον Ιούνιο 2023, αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένη φήμη και απογοήτευση.

Το Africa Corps, που συνδέεται με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, προσπαθεί να ανασυνταχθεί, αλλά υπέστη απώλειες σε ενέδρες και περιορίζεται πλέον κυρίως σε εκπαίδευση και προστασία ηγετών χούντας, όπως στο Μπουρκίνα Φάσο.

Αποτυχίες και νέα εμπόδια

Στην Κεντρική Αφρική , η Ρωσία πιέζει για νέες συμφωνίες με το Africa Corps, αντικαθιστώντας τη Wagner, αλλά η αποτελεσματικότητα παραμένει περιορισμένη.

, η Ρωσία πιέζει για νέες συμφωνίες με το Africa Corps, αντικαθιστώντας τη Wagner, αλλά η αποτελεσματικότητα παραμένει περιορισμένη. Στο Σουδάν , η προσπάθεια να ελέγξει τα ορυχεία χρυσού απέτυχε λόγω επιθέσεων τοπικών ενόπλων και στρατιωτικών.

, η προσπάθεια να ελέγξει τα ορυχεία χρυσού απέτυχε λόγω επιθέσεων τοπικών ενόπλων και στρατιωτικών. Στο Μπουρκίνα Φάσο, οι 300 Ρώσοι μισθοφόροι της Bear Company αποσύρθηκαν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Οι δυσκολίες της Ρωσίας δημιουργούν ευκαιρίες για δυτικές δυνάμεις να ξανακερδίσουν επιρροή στη Σαχέλ. Στο Νίγηρα και το Μάλι, Αμερικανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι προσφέρουν εκπαίδευση και αντιτρομοκρατική υποστήριξη, προσπαθώντας να περιορίσουν την επιρροή της Μόσχας.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal