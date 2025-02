Άλις Μαρί Τζόνσον: Ποια είναι η «τσάρος αμνηστίας» του Τραμπ

Η Άλις Μαρί Τζόνσον διορίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «τσάρος αμνηστίας», ένας ρόλος που θα της επιτρέψει να προτείνει πιθανούς υποψήφιους για απόδοση προεδρικής χάρης.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για τον Μήνα εορτασμού της Μαύρης Ιστορίας στον Λευκό Οίκο την περασμένη Πέμπτη, ο Τραμπ εξήρε την Τζόνσον, στην οποία έδωσε χάρη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, χαρακτηρίζοντας την «έμπνευση για τους ανθρώπους».

Ειδικότερα, ο τότε πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε την ποινή της στις 6 Ιουνίου του 2018 και στις 28 Αυγούστου του 2020 της χορήγησε πλήρη χάρη. Προηγουμένως, η Τζόνσον, που σήμερα είναι 69 ετών, είχε περάσει περισσότερα από 20 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή για μη βίαιες παραβιάσεις του νόμου για τα ναρκωτικά.

Μια «φωνή» για όσους είναι ακόμη στη φυλακή

Γεννημένη στο Όλιβ Μπραντς, στο Μισσισιπί, η Τζόνσον ήταν μια ανύπαντρη μητέρα πέντε παιδιών που εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο της Kellogg's, ενώ πάλευε να τα βγάλει πέρα. Σε μια προσπάθεια να συμπληρώσει το εισόδημά της, στράφηκε στο εμπόριο ναρκωτικών. Η κίνηση αυτή, όπως η ίδια περιέγραψε στο MicMedia, ήταν «μια από τις χειρότερες αποφάσεις της ζωής μου για να βγάλω γρήγορα χρήματα».

Δεν είναι σαφές πότε άρχισε η εγκληματική δράση της, αλλά μια τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι το κύκλωμα ναρκωτικών στο οποίο εμπλεκόταν λειτουργούσε από το 1991 έως το 1994.

Το 1993 συνελήφθη και τρία χρόνια αργότερα καταδικάστηκε για πολλαπλά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ξέπλυμα χρήματος, κατοχή κοκαΐνης με σκοπό τη διανομή και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση για τις Πολιτικές Ελευθερίες (ACLU). Το 1997 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Η Άλις Μαρί Τζόνσον στον Λευκό Οίκο την ημέρα που έλαβε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2020 / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Τζόνσον ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν πούλησε ναρκωτικά ούτε συμμετείχε σε συμφωνίες τη διακίνησή τους. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι επέτρεψε στους εμπλεκόμενους με τη διακίνηση να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό της, μετέφερε μηνύματα γι' αυτούς και κρατούσε χρήματα για ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα.

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, η Τζόνσον δήλωσε ότι βασίστηκε στην πίστη της στον Θεό, εργάστηκε εθελοντικά σε ξενώνα, καθοδήγησε άλλες φυλακισμένες γυναίκες και έγραψε ακόμη και θεατρικά έργα.

Μετά την αποφυλάκισή της, η Τζόνσον έγινε ένθερμη υποστηρικτής της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης, απαιτώντας τον τερματισμό των νόμων περί υποχρεωτικών ελάχιστων ποινών. Ίδρυσε το Ίδρυμα Taking Action for Good Foundation για να βοηθήσει άλλους να επιτύχουν επιείκεια. Δημοσίευσε επίσης τα απομνημονεύματά της με τίτλο, «Μετά τη ζωή: Το ταξίδι μου από τη φυλάκιση στην ελευθερία (After Life: My Journey from Incarceration to Freedom)», το 2019.

«Τώρα που έχω φωνή, θα τη χρησιμοποιήσω για να αγωνιστώ για εκείνους που εξακολουθούν να είναι φυλακισμένοι, οι οποίοι δεν έχουν φωνή όπως εγώ αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο ACLU μετά την αποφυλάκισή της. «Η μεταρρύθμιση των ποινών έχει νόημα και για το καλό της ανθρωπότητας, είναι καιρός για μια πολιτική με κοινή λογική σχετικά με τις ποινές. Πρόκειται για τις ζωές των ανθρώπων».

Η Κιμ Καρντάσιαν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποφυλάκισή της

Η influencer και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναστολή της ποινής της Τζόνσον. Εμπνευσμένη από την ιστορία της Τζόνσον που παρουσιάστηκε σε ένα βίντεο του 2017 από το MicMedia, η Καρντάσιαν χαρακτήρισε την ποινή της «τόσο άδικη» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης της.

Λίγους μήνες αργότερα, η Καρντάσιαν συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο Τραμπ για να συζητήσουν την υπόθεση της και μια εβδομάδα μετά τη συνάντησή τους, η Τζόνσον απελευθερώθηκε από τη φυλακή, καθώς η ποινή της έλαβε αναστολή. Δύο χρόνια αργότερα έλαβε πλήρη προεδρική χάρη.

Όταν η Τζόνσον και η Καρντάσιαν συναντήθηκαν για πρώτη φορά μόλις μια εβδομάδα μετά την αποφυλάκισή της, η Τζόνσον δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Today Show ότι ήταν η Καρντάσιαν της τηλεφώνησε και της αποκάλυψε τα χαρμόσυνα νέα.

«Αγαπώ αυτή τη γυναίκα», είπε η Καρντάσιαν όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο.

Η Τζόνσον δήλωσε στο ACLU ότι η συμμετοχή της Καρντάσιαν ήταν «μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου» και αισθάνθηκε ότι και οι δύο «είχαν μια καρδιακή σύνδεση».

Πώς η Τζόνσον θα συνεχίσει το έργο της ως «τσάρος αμνηστίας»

Στο νέο της ρόλο, η Τζόνσον δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να «εκπληρώσει την εμπιστοσύνη» που της έδειξε ο Τραμπ.

«Μου έχει δώσει συγκεκριμένες εντολές πορείας», αποκάλυψε η Τζόνσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο FOX News. «Από τη στιγμή που εργάζομαι ασταμάτητα πάνω σε αυτό από την απελευθέρωσή μου, αυτό είναι πραγματικά μια συνέχεια της δουλειάς που ήδη κάνω. Έχω φέρει πολλές υποθέσεις αμνηστίας ενώπιον του Προέδρου στο παρελθόν».

Η Τζόνσον τόνισε ότι η διασφάλιση της «ασφάλειας στις κοινότητες» αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα κατά τη διατύπωση των συστάσεων απονομής χάριτος. Στόχος της είναι να εγγυηθεί ότι όσοι λαμβάνουν χάρη ή αναστολή των ποινών τους έχουν όχι μόνο μια δεύτερη ευκαιρία αλλά και «την καλύτερη δυνατή πιθανότητα επιτυχίας».

«Δεν θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους να επιστρέψουν στο σπίτι τους και ταυτόχρονα να τους προετοιμάσω για αποτυχία», τόνισε η Τζόνσον, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει παρακολούθηση και έλεγχος για την υποστήριξη όσων βγαίνουν από τη φυλακή.

Η Τζόνσον δήλωσε επίσης ότι θα συνεργαστεί με την πάστορα Πόλα Γουάιτ-Κέιν, την οποία ο Τραμπ διόρισε για να ηγηθεί του Γραφείου Πίστης του Λευκού Οίκου, καθώς και με τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για να βοηθήσουν στις συστάσεις.

Με πληροφορίες από NPR