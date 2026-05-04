Το Αλικάντε είναι η «έκπληξη» του φετινού καλοκαιριού - Λόγοι για να επισκεφτείτε την ισπανική πόλη

Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες «κλειδώνουν» σταδιακά τους προορισμούς των διακοπών τους, με τις τάσεις της σεζόν να αποτυπώνονται ήδη στις πρώτες εκτιμήσεις του Summer Travel Index 2026 της Tripadvisor.

Η ετήσια έκθεση αναδεικνύει τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς για τους Βρετανούς, με βάση τις ημερομηνίες ταξιδιού μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου.

Ισπανικοί προορισμοί κυριαρχούν στη λίστα, με το Αλικάντε στην πρώτη θέση, ενώ η Πλάγια ντε Πάλμα, η Μάλαγα και το Σίτζες βρίσκονται επίσης στο top 10.

Άλλοι δημοφιλείς προορισμοί όπως η Ρόδος, η Βουδαπέστη και το Δουβλίνο εμφανίζονται επίσης στην κατάταξη, καθώς και ανερχόμενοι προορισμοί όπως το Αλβόρ (Πορτογαλία), το Εξαμίλι και η Κρακοβία.

Γιατί το Αλικάντε είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός για το 2026

Το Αλικάντε, στις ακτές της Κόστα Μπλάνκα στην Ισπανία, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον λόγω της οικονομικής της προσιτότητας, του ήλιου όλο τον χρόνο και της εξαιρετικής προσβασιμότητας, κάτι που την κάνει δημοφιλή τόσο στους τουρίστες όσο και στους ψηφιακούς νομάδες.

Προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό σύγχρονου παραθαλάσσιου τρόπου ζωής και ιστορικής γοητείας, με μαυριτανική, μεσογειακή και χριστιανική κληρονομιά, καθώς και ένα πολύ βατό και ζωντανό κέντρο πόλης φιλικό προς τα κατοικίδια. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί το κάστρο Santa Bárbara στην κορυφή του λόφου ή να περπατήσει στον ζωντανό, με μωσαϊκά πεζόδρομο Explanada de España. Επίσης, να περιπλανηθεί στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης El Barrio Santa Cruz, διακοσμημένα με παραδοσιακά πλακάκια και λουλούδια.

Στην οδό Dean Gazorra στο Αλικάντε της Ισπανίας/Φωτ. αρχείου: Unsplash

Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στις καθαρές παραλίες όπως η Playa del Postiguet ή να κάνουν εκδρομή με σκάφος στο νησί Tabarca για καταδύσεις σε κρυστάλλινα νερά.

Οι λάτρεις του πολιτισμού μπορούν επίσης να επισκεφθούν το MACA (Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) ή το Μουσείο του Ocean Race για τέχνη και ιστορία, καθώς και την κεντρική αγορά για τοπικά τυριά και αλλαντικά.

Τέλος, μπορούν να δοκιμάσουν το arroz a banda (ρύζι με ζωμό ψαριού) και μια ποικιλία από τάπας και φρέσκα θαλασσινά.

Με πληροφορίες από euronews.com