AliExpress: Πρόστιμο 550 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για παράνομα και απομιμητικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε τη Δευτέρα πρόστιμο ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ στην AliExpress, καθώς έκρινε ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου δεν αξιολόγησε ούτε περιόρισε επαρκώς τους κινδύνους που σχετίζονται με την πώληση παράνομων, μη ασφαλών και απομιμητικών προϊόντων.

Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την επιβολή από την ΕΕ ενιαίου δασμού 3 ευρώ στα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία μέχρι πρότινος εισάγονταν αφορολόγητα στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το επιχειρηματικό μοντέλο των κινεζικών κολοσσών του λιανεμπορίου, όπως η AliExpress, η Shein και η Temu.

Το πρόστιμο αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στην επίσημη έρευνα που ξεκίνησε το 2024 για πιθανή παραβίαση της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ. Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η AliExpress απέτυχε να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα εντοπισμού και αφαίρεσης παράνομων προϊόντων, ενώ παράλληλα υποτίμησε την απόσταση που χωρίζει τον διαθέσιμο αριθμό ανθρώπων-ελεγκτών από τον τεράστιο όγκο εργασίας που καλούνταν να διαχειριστούν.

AliExpress : Πωλούσε επικίνδυνα παιχνίδια και καλλυντικά

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων ,ανάμεσά τους επικίνδυνα παιχνίδια και επικίνδυνα καλλυντικά, συνέχισαν να διακινούνται στην AliExpress παρά τις προσπάθειες ελέγχου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, παρέμεναν διαθέσιμα στην πλατφόρμα για εβδομάδες αφότου είχαν επισημανθεί ως προβληματικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε επίσης ότι η AliExpress δεν εφάρμοσε σωστά την πολιτική κυρώσεων που διαθέτει, επιτρέποντας σε καταστήματα που πουλούσαν παράνομα εμπορεύματα να παραμένουν ενεργά ακόμη και μετά την επιβολή ποινών.

Όσο για το σύστημα έγκρισης σημάτων της εταιρείας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει την πώληση προϊόντων απομίμησης, κρίθηκε αναποτελεσματικό και ανεπαρκές, καθώς οι πωλητές κατάφερναν να προσπερνούν τις ασφαλιστικές δικλείδες και να διοχετεύουν στην αγορά απομιμήσεις.

«Διαφωνούμε με την απόφαση»

Η AliExpress έχει πλέον προθεσμία έως τις 20 Οκτωβρίου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει. Στη συνέχεια, η Κομισιόν θα αποφασίσει εντός δύο μηνών από τη λήψη του σχεδίου αν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες.

Σε ερώτημα του Euronews, η AliExpress απάντησε ότι έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στην αξιολόγηση και τη μείωση των κινδύνων, στην ασφάλεια των προϊόντων και στην προστασία των καταναλωτών.

«Διαφωνούμε με τη σημερινή απόφαση και το δυσανάλογο πρόστιμο, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει το πλαίσιο που έχουμε θεσπίσει ούτε τις σημαντικές, πρωτοβουλιακές βελτιώσεις στις οποίες έχουμε προχωρήσει», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και αξιολογούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα».

Με πληροφορίες από Euronews