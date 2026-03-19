Aliens.gov: Οι ΗΠΑ κατοχύρωσαν το domain εν μέσω συζητήσεων για τα UFO

Το domain του Aliens.gov λάνσαρε ο Λευκός Οίκος, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τα όσα ενδέχεται να ανακοινώσει -περί ύπαρξης UFO- ο πρόερος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η ονομασία «Aliens.gov» καταχωρήθηκε επίσημα στο μητρώο ιστοσελίδων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, ενισχύοντας τις εικασίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να ετοιμάζεται να αποκαλύψει τι γνωρίζουν πραγματικά οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα και την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Αν και η ιστοσελίδα δεν είναι ακόμη ενεργή, τα στοιχεία καταχώρισης δείχνουν ότι το domain δεσμεύτηκε για μελλοντική χρήση, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο σκοπός του.

Πώς προέκυψε το Aliens.gov

Η ανακάλυψη έγινε μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος που παρακολουθεί νέες ομοσπονδιακές ιστοσελίδες, σχεδόν έναν μήνα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα δώσει εντολή για δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με UFO, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και πιθανή εξωγήινη ζωή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ζητήσει από τον υπουργό Άμυνας και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης σχετικών αρχείων, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα».

Η ανακοίνωση αυτή κινητοποίησε υπηρεσίες όπως το Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή το εύρος των πληροφοριών που ενδέχεται να αποχαρακτηριστούν.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σε δήλωσή του λίγες ημέρες αργότερα, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αποφεύγοντας να δημιουργήσει προσδοκίες, μεταδίδουν σχετικά διεθνή μέσα ενημέρωσης.

ΗΠΑ: Τι πιστεύει η πολιτική ηγεσία για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής

«Οι ομάδες μας εργάζονται ήδη πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να υπερβάλω ως προς το πόσος χρόνος θα χρειαστεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα συμμορφωθεί πλήρως με την εντολή του προέδρου.

Ερωτηθείς αν ο ίδιος πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων, απάντησε αόριστα: «Θα δούμε. Θα το εξετάσω και θα μάθω μαζί με όλους σας». Το Πεντάγωνο, διαχρονικά, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή άγνωστων εναέριων φαινομένων.

Ωστόσο, ο Κρίστοφερ Μέλον, πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργού Άμυνας για θέματα πληροφοριών επί προεδριών Κλίντον και Μπους, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει «εντυπωσιακό όγκο» φωτογραφιών και βίντεο.

Όπως είπε, η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να ανεβάσει τη συζήτηση για τα UFO «σε άλλο επίπεδο».

«Υπάρχουν δορυφορικές εικόνες από αντικείμενα που δεν μοιάζουν με οτιδήποτε έχουμε κατασκευάσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και βίντεο από κάμερες μαχητικών αεροσκαφών που δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, παρά το γεγονός ότι είχαν χαρακτηριστεί μη απόρρητα ήδη από το 2018.

«Ξέρω ότι υπάρχουν, γιατί έχω δει κάποια από αυτά», σημείωσε, εκφράζοντας απορία για το γιατί παραμένουν κρυφά.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα είχε δηλώσει πρόσφατα ότι «οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως έχουν επισκεφθεί τη Γη.

Με πληροφορίες από New York Post, Forbes