Αλί Λαριτζανί: «Τον εξοντώσαμε» διαμηνύει ο Νετανιάχου - Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη του

Μέσα σε ένα κλίμα έντονης γεωπολιτικής έντασης και αντικρουόμενων πληροφοριών, ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη του Αλί Λαριτζανί.

Την ώρα που το Ισραήλ κάνει λόγο για στοχευμένη εξόντωσή του Αλί Λαριτζανί, το Ιράν τηρεί σιγή, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα και ενισχύοντας τα σενάρια γύρω από το τι πραγματικά έχει συμβεί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι η χώρα προχώρησε σε στοχευμένο πλήγμα υψηλού επιπέδου στο εσωτερικό του Ιράν, υποστηρίζοντας πως εξοντώθηκε ο κορυφαίος αξιωματούχος, μαζί με τον διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij.

«Αποδυναμώνουμε αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να το ανατρέψει», δήλωσε, παρουσιάζοντας τα πλήγματα ως στρατιωτική αλλά και στρατηγική προσπάθεια αποδυνάμωσης της ηγεσίας της Τεχεράνης με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ εντός Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, περιλαμβάνοντας αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με drones, ενώ αποκάλυψε και στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ. Όπως υποστήριξε, η πίεση προς την Τεχεράνη ασκείται τόσο με άμεσες όσο και με έμμεσες ενέργειες, σε μια προσπάθεια να μεταβληθεί η ισορροπία δυνάμεων μακροπρόθεσμα.

Η κατάσταση γύρω από τον Αλί Λαριτζανί παραμένει «θολή»

Παρά τις δηλώσεις και τις επιβεβαιώσεις από ισραηλινής πλευράς, το τοπίο παραμένει ασαφές, με τις αντικρουόμενες πληροφορίες να τροφοδοτούν ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από την τύχη του Λαριτζανί.

Σε αυτό το κλίμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε για περαιτέρω κλιμάκωση, κάνοντας λόγο για «πολλές ακόμη εκπλήξεις», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή, την ώρα που η Τεχεράνη δεν έχει προχωρήσει ούτε σε διάψευση ούτε σε επιβεβαίωση.

Το κλίμα αβεβαιότητας ενισχύθηκε περαιτέρω όταν ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν χειρόγραφο μήνυμα που αποδίδεται στον ίδιο τον Λαριτζανί, στο οποίο αναφέρεται στους Ιρανούς ναύτες που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη αμερικανική επίθεση.

Η ύπαρξη του μηνύματος αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, για το αν πρόκειται για παλαιότερη δήλωση ή ένδειξη ότι παραμένει εν ζωή.