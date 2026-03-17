Αλί Λαριτζανί: Μυστήριο η κατάσταση της υγείας του - Η χειρόγραφη επιστολή και η διάψευση Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια χθεσινής αεροπορικής επιδρομής που πραγματοποίησε το Τελ Αβίβ.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει διαψεύσει, ούτε επιβεβαιώσει τις σχετικές φήμες για την κατάσταση του Αλί Λαριτζανί, με την κρατική τηλεόραση της χώρας να μεταδίδει ένα χειρόγραφο σημείωμα του κορυφαίου πολιτικού αξιωματούχου και ενός εκ των έμπιστων του πρώην Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Το χειρόγραφο μήνυμα, το οποίο αναπαρήγαγαν και ιρανικά κρατικά μέσα, αφορά τους Ιρανούς ναύτες που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη αμερικανική επίθεση, των οποίων η κηδεία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Με αφορμή την τελετή κηδείας των γενναίων μελών του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: Η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές του ιρανικού λαού και αυτές οι θυσίες θα ενισχύσουν τα θεμέλια του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τα επόμενα χρόνια. Ζητώ από τον Παντοδύναμο Θεό να χαρίσει στους αγαπημένους αυτούς μάρτυρες τα ύψιστα αξιώματα».

Αλί Λαριτζανί: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση και οι ισχυρισμοί Ισραήλ

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο Αλί Λαριτζανί εμφανίστηκε -τελευταία φορά δημόσια- την περασμένη Παρασκευή στην Τεχεράνη, στην ετήσια πορεία για την Ημέρα al-Quds (Ιερουσαλήμ), μαζί με άλλους ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Μιλώντας στα κρατικά μέσα, είχε χαρακτηρίσει επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ως ένδειξη «απόγνωσης» των αντιπάλων του Ιράν: «Αυτές οι επιθέσεις γίνονται από φόβο και απόγνωση. Όποιος είναι ισχυρός δεν βομβαρδίζει διαδηλώσεις. Είναι σαφές ότι έχουν αποτύχει» είχε πει.

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, είχε προσθέσει ότι «δεν καταλαβαίνει πως ο ιρανικός λαός είναι γενναίος και αποφασισμένος όσο αυξάνεται η πίεση, τόσο ενισχύεται η αποφασιστικότητά του».

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τη «στρατηγική υποδομή» του Ιράν, μετά τους ισχυρισμούς ότι σκοτώθηκαν τόσο ο Λαριτζανί όσο και ο διοικητής των δυνάμεων Basij, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

«Οι ηγέτες του καθεστώτος εξοντώνονται και οι δυνατότητές τους εξουδετερώνονται», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις επιθέσεις κατά των πυραυλικών δυνατοτήτων και των κρίσιμων υποδομών. Σύμφωνα με αναλυτές, εάν επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Λαριτζανί, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες στοχευμένες δολοφονίες στην Ισλαμική Δημοκρατία από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, το ιρανικό καθεστώς δεν αναμένεται να καταρρεύσει, καθώς η δομή εξουσίας βασίζεται σε πολλαπλούς θεσμούς που συνεχίζουν να λειτουργούν.

Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί

Ο Αλί Λαριτζανί, μεταξύ άλλων, θεωρείται ως το «νούμερο 2» στην ιεραρχία του ιρανικού πολιτικού κατεστημένου και, μέχρι πρότεινος, χαρακτηριζόταν ως «ήπιο πρόσωπο και και πραγματιστής».

Ο Αλί Λαριτζανί διαθέτει διδακτορικό πάνω στον Καντ, έχει θητεία σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και φήμη πραγματιστή μέσα σε ένα βαθιά ιδεολογικό σύστημα.

Γεννημένος το 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, σε εύπορη και επιδραστική οικογένεια, ανήκει σε μια πολιτική δυναστεία που το περιοδικό Time, είχε αποκαλέσει ως «Κένεντι του Ιράν». Ο πατέρας του ήταν διακεκριμένος θρησκευτικός λόγιος, ενώ τα αδέλφια του κατείχαν κορυφαίες θέσεις στη Δικαιοσύνη και στο Συμβούλιο των Ειδικών, το όργανο που επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Λαριτζανί συνδέεται άμεσα με τον πυρήνα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: παντρεύτηκε την κόρη του Μορτεζά Μοταχαρί, στενού συνεργάτη του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Σε αντίθεση με πολλούς Ιρανούς αξιωματούχους που προέρχονται αποκλειστικά από θρησκευτικές σχολές, ο Λαριτζανί έχει και κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Σπούδασε Μαθηματικά και Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Σαρίφ και αργότερα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δυτική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης και στη συνέχεια ανέλαβε υπουργικά και διοικητικά πόστα. Διετέλεσε επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης και από το 2008 έως το 2020 ήταν πρόεδρος του Κοινοβουλίου, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην έγκριση της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα το 2015 (JCPOA).

Παρότι θεωρείται πραγματιστής, η στάση του έχει σκληρύνει τα τελευταία χρόνια. Επανήλθε στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το 2025 και λίγους μήνες αργότερα ακύρωσε συμφωνία συνεργασίας με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Λίγο πριν την κλιμάκωση, συμμετείχε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μέσω Ομάν, δηλώνοντας ότι «η διαπραγμάτευση είναι ορθολογική οδός». Όμως οι αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου έκλεισαν, τουλάχιστον προσωρινά, το διπλωματικό παράθυρο.

Με πληροφορίες από Financial Times, Reuters, Sky News, Al Jazeera