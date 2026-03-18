Αλί Λαριτζανί: Αναγνωρίστηκε από το δαχτυλίδι του μέσα στα συντρίμμια

Ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί σε στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή και πυροδοτεί ανησυχίες για αντίποινα και αύξηση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Αλί Λαριτζανί πλήγηκε κατά τη διάρκεια της επιδρομής μαζί με τον γιο του, τον συνεργάτη του Αλίρζα Μπεγιάτ, αρκετά μέλη του γραφείου του Συμβουλίου Ασφαλείας και πολλούς σωματοφύλακες.

Η επίθεση και ο θάνατος του Λαριτζανί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τις ιρανικές αρχές να δημοσιεύουν επίσημη ανακοίνωση που επιβεβαιώνει τις απώλειες.

Η φωτογραφία με το δαχτυλίδι του Αλί Λαριτζανί

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μετά την επίθεση δείχνουν την πλήρη καταστροφή της κατοικίας του Λαριτζανί, η οποία έχει μετατραπεί σε ερείπια, αποτυπώνοντας το μέγεθος της βόμβας που στόχευσε έναν κορυφαίο αξιωματούχο στην πρωτεύουσα.

Ανάμεσα στα συντρίμμια, ο Λαριτζανί φέρεται να αναγνωρίστηκε από το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι του.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό μέσο YNet δημοσίευσε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το χέρι του Λαριτζανί, επισημαίνοντας το δαχτυλίδι, ενώ ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Telegram ότι αυτό ήταν καθοριστικό για την ταυτοποίησή του.

Η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί δεν αποτελεί μόνο μια τραγική απώλεια για το Ιράν, αλλά και ένα κρίσιμο σημείο καμπής στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία, καθώς οι επόμενες κινήσεις θα καθορίσουν την πορεία της αστάθειας στην περιοχή.