Διεθνή

Αλί Χαμενεΐ: Χιλιάδες συνόδευσαν τη νεκρική πομπή στο Ιράκ

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: EPA

Χιλιάδες Ιρανοί διέσχισαν την ιερή πόλη της Νατζάφ στο Ιράκ την Τετάρτη (8/7), ακολουθώντας το φέρετρο του δολοφονημένου Ιρανού ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς η εξαήμερη νεκρική πομπή του, η οποία συγκέντρωσε τεράστια πλήθη στην πατρίδα του, συνέχιζε την πορεία της πέρα από τα σύνορα.

Άνθρωποι που κρατούσαν φωτογραφίες του εκλιπόντος ηγέτη είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής και φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ», ενώ το φέρετρο του Χαμενεΐ μεταφερόταν πάνω σε ένα μεγάλο φορτηγό στους δρόμους της πόλης.

Πάνω από το πλήθος κυμάτιζαν ιρακινές και ιρανικές σημαίες, καθώς και τα λάβαρα ισχυρών φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών του Ιράκ, των οποίων οι υποστηρικτές συμμετείχαν επίσης στην πομπή.

Η Νατζάφ κατέχει ιδιαίτερη σημασία για τους σιίτες μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο, καθώς εκεί βρίσκεται ο τάφος του Ιμάμη Αλί, εξαδέλφου και γαμπρού του Προφήτη Μωάμεθ.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ έφθασε το βράδυ της Τρίτης στο διεθνές αεροδρόμιο της Νατζάφ, όπου ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι, ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και θρησκευτικοί ηγέτες παρέστησαν στην επίσημη τελετή υποδοχής.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς και διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έφθασαν επίσης για να συμμετάσχουν στη νεκρική πομπή, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί προς την ιερή πόλη Καρμπάλα του Ιράκ, πριν το φέρετρο επιστρέψει στο Ιράν για την ταφή.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ