Αλγερία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου - 44 τραυματίστηκαν

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν την Παρασκευή, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε στην επαρχία Μπουμερντές της Αλγερίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Ennahar TV μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός Σίφι Γκριέμπ μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπουμερντές, όπου είχαν μεταφερθεί ορισμένοι από τους τραυματίες.

Drame à Boumerdès. Un autocar en provenance de Sétif a dérapé avant de tomber dans un ravin, faisant 25 morts et 44 blessés, selon un bilan provisoire de la Protection civile.https://t.co/7j42cJALna pic.twitter.com/P8bzpUmtXl — TSA Algérie (@TSAlgerie) July 31, 2026

Με πληροφορίες από Reuters