Αλγερία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου - 44 τραυματίστηκαν

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν την Παρασκευή, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε στην επαρχία Μπουμερντές της Αλγερίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για να λάβουν ιατρική φροντίδα.
Το τηλεοπτικό δίκτυο Ennahar TV μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός Σίφι Γκριέμπ μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπουμερντές, όπου είχαν μεταφερθεί ορισμένοι από τους τραυματίες.
Με πληροφορίες από Reuters