Διεθνή

Αλγερία: Φωτιά σε ορφανοτροφείο με 11 νεκρούς και 19 τραυματίες

Η Πολιτική Προστασία συνεχίζει τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή Μοχαμαντία του Αλγερίου

The LiFO team
Φωτ: Getty Images

Φωτιά ξέσπασε σε ορφανοτροφείο σε προάστιο της πρωτεύουσας της Αλγερίας με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 19, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Η Πολιτική Προστασία «συνεχίζει τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς» στην περιοχή Μοχαμαντία του Αλγερίου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

«Ο προσωρινός απολογισμός είναι 11 νεκροί», ανέφερε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει την ηλικία των θυμάτων.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αλγερίας, Σίφι Γκρίεμπ, στους τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Η Αλγερία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα καύσωνα εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ σχεδόν 1.000 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Με πληροφορίες από France24

Διεθνή

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