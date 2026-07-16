Αλγερία: Φωτιά σε ορφανοτροφείο με 11 νεκρούς και 19 τραυματίες

Φωτιά ξέσπασε σε ορφανοτροφείο σε προάστιο της πρωτεύουσας της Αλγερίας με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 19, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
Η Πολιτική Προστασία «συνεχίζει τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς» στην περιοχή Μοχαμαντία του Αλγερίου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
«Ο προσωρινός απολογισμός είναι 11 νεκροί», ανέφερε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει την ηλικία των θυμάτων.
Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αλγερίας, Σίφι Γκρίεμπ, στους τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.
Η Αλγερία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα καύσωνα εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ σχεδόν 1.000 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.
Με πληροφορίες από France24