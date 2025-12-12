Αλεξιπτωτιστής μπλέχτηκε στο φτερό αεροπλάνου την ώρα του άλματος

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων στην Αυστραλία δημοσιοποίησε βίντεο με το ατύχημα αλεξιπτωτιστή, που αναπαρήχθη από τον διεθνή Τύπο.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο Far North Queensland, σύμφωνα με το BBC.

Κατά τη διάρκεια άλματος, το αλεξίπτωτό του τυλίχθηκε γύρω από το φτερό του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα ο άνδρας να μείνει κρεμασμένος από τον σταθεροποιητή. Οι εικόνες δείχνουν τη στιγμή που το υφασμάτινο μέρος του αλεξίπτωτου μπλοκάρει στη δομή του αεροπλάνου.

Ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε με ψυχραιμία να απελευθερωθεί προσγειώθηκε στο έδαφος με ασφάλεια, φέροντας ελαφρά τραύματα.