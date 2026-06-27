Αλεξάνταρ Βούτσιτς: Ο πρόεδρος της Σερβίας ανακοίνωσε πως θα παραιτηθεί

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε πως θα παραιτηθεί τις επόμενες εβδομάδες, προκηρύσσοντας παράλληλα πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές.

Η ανακοίνωση του Βούτσιτς, σύμφωνα με το Reuters, έρχεται μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που συμμετέχουν κυρίως φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη διαφθορά που επικρατεί στη χώρα και το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου μετά από κατάρρευση στέγης, έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα.

Διευκρίνισε, δε, πως θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική ζωή της χώρας και θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία των επόμενων βουλευτικών εκλογών, έπειτα από σχετικό αίτημα του κόμματός του.

Serbia President Aleksandar Vucic says he’ll quit his post within weeks to help his political party win early elections expected later this year, a move that would enable him to stay in power as prime minister https://t.co/rCASgiasJs — Bloomberg (@business) June 27, 2026

Αλεξάνταρ Βούτσιτς: Τι ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Σερβίας

Την ανακοίνωση την έκανε νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης με τίτλο «Σερβία – Μία Οικογένεια», που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι.

Στην ομιλία του, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς έκανε απολογισμό της τελευταίας 14ετίας, υποστηρίζοντας ότι όταν ανέλαβε την εξουσία το 2012 η χώρα βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Όπως είπε, από τότε δημιουργήθηκαν περισσότερες από 550.000 νέες θέσεις εργασίας, η Σερβία προσέλκυσε σημαντικές ξένες επενδύσεις και κατασκευάστηκαν 651 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας κυκλοφορίας. Ο Βούτσιτς παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έγιναν λάθη, κυρίως στις επιλογές προσώπων για δημόσια αξιώματα, υποστήριξε όμως ότι σε κάθε κρίσιμη στιγμή η κυβέρνησή του λειτούργησε έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον της χώρας.

Δεν πρόκειται πάντως για αιφνιδιαστική εξέλιξη. Στις 10 Ιουνίου, σε συνέντευξή του στο Radio Belgrade, είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την προεδρία, δηλώνοντας ότι θα ενημερώσει εγκαίρως τους πολίτες ώστε η απόφαση να μην αποτελέσει έκπληξη.

Τότε είχε επίσης εκτιμήσει ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν μέσα στους επόμενους τρεις ή τέσσερις μήνες, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα επιχειρήσουν να νοθεύσουν την εκλογική διαδικασία.

Serbia President Vucic says to resign within weeks, one year before end of mandate https://t.co/SKGYGtvx9j https://t.co/SKGYGtvx9j — Reuters (@Reuters) June 27, 2026

Ποιος είναι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς γεννήθηκε το 1970 στο Βελιγράδι και σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή στο Σερβικό Ριζοσπαστικό Κόμμα, ενώ τη δεκαετία του 1990 διετέλεσε υπουργός Ενημέρωσης στην κυβέρνηση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

Το 2008 συνίδρυσε μαζί με τον Τόμισλαβ Νίκολιτς το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS), το οποίο υιοθέτησε πιο φιλοευρωπαϊκή πολιτική κατεύθυνση. Ανέλαβε πρωθυπουργός της Σερβίας το 2014 και παρέμεινε στη θέση έως το 2017, όταν εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς κυριαρχίας του βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής από την αντιπολίτευση και διεθνείς οργανώσεις για ζητήματα που αφορούν την ελευθερία του Τύπου, τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου. Παράλληλα, επιχείρησε να διατηρήσει ισορροπίες ανάμεσα στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία και την Κίνα.

Με πληροφορίες από Reuters