Αλβανός πολίτης έγινε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, απέκτησε αλβανική υπηκοότητα μετά από αίτημά του, σύμφωνα με διάταγμα του προέδρου Μπαϊράμ Μπεγκάι.

Η απονομή χαρακτηρίστηκε από το περιβάλλον του ως ένδειξη των στενών δεσμών του με την αλβανοαμερικανική κοινότητα, με τον εκπρόσωπό του να κάνει λόγο για μια σχέση «φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού» που «ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Νέας Υόρκης και Αλβανίας».

Ο ίδιος έχει εδώ και χρόνια καλλιεργήσει μια εικόνα «διεθνούς δημάρχου», πραγματοποιώντας συχνά ταξίδια στο εξωτερικό. Είχε επισκεφθεί την Αλβανία και τον Οκτώβριο, ενώ μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα πραγματοποίησε νέα τετραήμερη επίσκεψη, κατά την οποία συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα και μέλη της κυβέρνησης, σε ταξίδι που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την αλβανική πλευρά.

Η σχέση του με τη χώρα έχει και προσωπική διάσταση, καθώς ο γιος του είχε ζήσει εκεί, συμμετέχοντας στην αλβανική εκδοχή του «American Idol». Παράλληλα, ο Άνταμς δεν έχει δώσει ποτέ μια ξεκάθαρη απάντηση για το πού σκοπεύει να ζήσει μετά την πολιτική, έχοντας αναφέρει ως πιθανούς προορισμούς το Μπακού και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Η θητεία του στη δημαρχία συνοδεύτηκε και από αμφιλεγόμενα επεισόδια. Βρέθηκε αντιμέτωπος με ομοσπονδιακό κατηγορητήριο που αφορούσε, μεταξύ άλλων, ταξίδια στην Τουρκία και κατηγορίες ότι είχε αποδεχθεί ακατάλληλα ταξιδιωτικά προνόμια από ξένους παράγοντες. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ η υπόθεση τελικά αποσύρθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την αποχώρησή του από τη δημαρχία έχει εμφανιστεί σε διάφορα μέρη του κόσμου, από το Ντουμπάι μέχρι τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχει επίσης δηλώσει ότι σχεδιάζει επιχειρηματική δραστηριότητα στη Σενεγάλη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα φέτος, προκάλεσε νέα ερωτήματα όταν λάνσαρε δικό του κρυπτονόμισμα, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλει στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του «αντιαμερικανισμού», πριν χάσει γρήγορα μεγάλο μέρος της αξίας του.

