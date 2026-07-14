Αλβανία: Υποψίες για πλαστογραφημένους τίτλους ιδιοκτησίας σε έκταση γης για το θέρετρο του Κούσνερ

Η εισαγγελία κατά της διαφθοράς στην Αλβανία διερευνά εάν οι τίτλοι ιδιοκτησίας μίας προστατευόμενης παράκτιας έκτασης, η οποία έχει προοριστεί για την κατασκευή πολυτελούς θέρετρου που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, είναι πλαστογραφημένοι.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη νομικό εμπόδιο σε ένα έργο που έχει ήδη προκαλέσει μήνες διαδηλώσεων στους δρόμους.

Τα έγγραφα της υπόθεσης, τα οποία συντάχθηκαν από την Ειδική Δομή κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), κατονομάζουν τον Άρτουρ Σεχού, επιχειρηματία με έδρα το Μαϊάμι, ως τον πωλητή που μεταβίβασε τον Απρίλιο την έκταση στην εταιρεία Albania Land Development, την οντότητα πίσω από το σχέδιο που συνδέεται με τον Κούσνερ.

Αλβανία: Δικογραφία έκτασης 200 σελίδων εκδόθηκε την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκαν εντάλματα σύλληψης για 20 άτομα

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Σεχού και συνεργάτες του διοχέτευσαν έσοδα από διακίνηση κοκαΐνης σε ακίνητα στην Αλβανία, χρησιμοποιώντας πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων. Παράλληλα, έχουν δεσμεύσει περίπου 110 εκατ. ευρώ (126 εκατ. δολάρια) που συνδέονται με την πώληση και βρίσκονται σε λογαριασμό συμβολαιογράφου.

Ο δικηγόρος του Σεχού, Κούτζιμ Τσακράνι, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. «Τίποτα από όσα έχουν υποστηριχθεί σχετικά με τον χαρακτήρα του κ. Άρτουρ Σεχού δεν είναι αληθινό», δήλωσε στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του ούτε διακινητής ναρκωτικών είναι ούτε πλαστογράφος εγγράφων και ότι πούλησε νόμιμα γη που η οικογένειά του κατείχε από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο Τσακράνι ανέφερε ότι ο Σεχού δεν ανησυχεί για το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, υποστηρίζοντας πως στην Αλβανία υπάρχει ευρέως η αντίληψη ότι οι εισαγγελικές αρχές απαντούν σε πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Σεχού διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έλαβε άσυλο το 1998, μετά τη δολοφονία του αδελφού και του θείου του σε περιστατικό βίας μεταξύ συμμοριών.

Η δικογραφία της SPAK, έκτασης 200 σελίδων και η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, εκδόθηκε την ίδια ημέρα που η υπηρεσία ανακοίνωσε ξεχωριστά εντάλματα σύλληψης για 20 άτομα που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Στο μεταξύ δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Κούσνερ, η Sazan Real Estate Development ή άλλοι υποστηρικτές του resort γνώριζαν για τις υποψίες γύρω από τον Σεχού όταν πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση της γης.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντιδράσεων κατά της ανάπτυξης του έργου, το οποίο χωροθετείται σε υγροτόπους και παραλίες στις νότιες ακτές της Αλβανίας, περιοχές που αποτελούν καταφύγιο για θαλάσσιες χελώνες και φλαμίνγκο. Τα τελευταία έχουν υιοθετηθεί ως σύμβολο από τη λεγόμενη «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» («Flamingo Revolution»), ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά του resort και της φερόμενης κυβερνητικής διαφθοράς ευρύτερα.

Αλβανία: Ο Κούσνερ και η σύζυγός του δήλωσαν ότι η ιδέα για το resort γεννήθηκε όταν εντόπισαν την ακτογραμμή από ένα γιοτ

Ο Κούσνερ και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, έχουν δηλώσει ότι η ιδέα για το resort γεννήθηκε όταν εντόπισαν την ακτογραμμή από ένα γιοτ. Το 2024 παρουσίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα σχέδια για ξενοδοχεία, βίλες και μαρίνες.

Οι νυχτερινές συγκεντρώσεις που ξεκίνησαν τον Μάιο, αρχικά με επίκεντρο το συγκεκριμένο έργο, έχουν εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο κίνημα που ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με αφορμή καταγγελίες για διαφθορά.

Σε επιχείρηση καταστολής την περασμένη εβδομάδα, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση κατά διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 αστυνομικοί και να συλληφθούν 25 άτομα. Δικαστήριο στα Τίρανα άφησε ελεύθερους την Κυριακή τους 19 από τους συλληφθέντες, επιβάλλοντας κατ’ οίκον περιορισμό σε δύο και υποχρέωση τακτικής παρουσίας στην αστυνομία σε ακόμη δώδεκα.

Η Εντέλα Κότζα, μία από τις διαδηλώτριες, δήλωσε: «Αυτή είναι μία επανάσταση ενάντια στους ισχυρούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Αλβανία σαν παιδική χαρά για τους πλούσιους».

Κάτοικοι χωριών κοντά στην περιοχή έχουν παράλληλα προσφύγει εδώ και μία δεκαετία στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας την αξίωση ιδιοκτησίας του Σεχού, παρουσιάζοντας τίτλους ιδιοκτησίας και φορολογικά έγγραφα που, όπως υποστηρίζουν, αποδεικνύουν ότι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της έκτασης. Ο Νικολίν Μάρκπαλαϊ, ένας από τους ιδιοκτήτες γης, δήλωσε στο Al Jazeera: «Τους είπα ότι δεν θα ήταν εύκολο να πάρουν αυτή τη γη και να απολαύσουν την περιουσία κάποιου άλλου. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα».

Η κυβέρνηση του Ράμα έχει απορρίψει τις διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι υποκινούνται από πολιτικούς αντιπάλους, και επιμένει ότι το έργο συμμορφώνεται με την αλβανική νομοθεσία και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

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