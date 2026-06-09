Αλβανία: Τι είναι το «Νησί Κούσνερ» και γιατί χιλιάδες διαδηλώνουν εναντίον του

Χιλιάδες πολίτες συνεχίζουν να διαδηλώνουν στην Αλβανία κατά ενός φιλόδοξου τουριστικού σχεδίου που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, και την κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο στα Τίρανα όσο και στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα στις ακτές της Αδριατικής, στη νότια Αλβανία, όπου περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις απειλούν ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Κρατώντας αλβανικές σημαίες και ροζ φουσκωτά φλαμίνγκο, που έχουν εξελιχθεί στο σύμβολο του κινήματος, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Ακυρώστε το έργο» και «Η Αλβανία δεν πωλείται», ενώ σε πανό εμφανίζονταν μηνύματα όπως «Ιβάνκα, γύρνα σπίτι».

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται στη Νήσο Σάσων, γνωστό πλέον από τους επικριτές του έργου ως «Νησί Κούσνερ».

The European Commission has warned Albania not to jeopardise its EU membership bid over a coastal development project linked to Jared Kushner.



Brussels says the project may breach EU environmental standards and has urged authorities to act quickly. pic.twitter.com/xOr2uRSC9b — euronews (@euronews) June 9, 2026

Αλβανία: Τι είναι το «Νησί Κούσνερ»

Η ονομασία «Νησί Κούσνερ» δεν είναι επίσημη. Πρόκειται για το νησί Σάσων, ένα σχεδόν ακατοίκητο νησί της Αλβανίας που βρίσκεται στο κέντρο ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου πολυτελούς τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ μέσω της επενδυτικής εταιρείας του, Affinity Partners.

Ο όρος υιοθετήθηκε από ακτιβιστές και επικριτές του έργου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η έκταση της επένδυσης θα αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα του νησιού.

Το σχέδιο στην Αλβανία προβλέπει επένδυση ύψους περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, πολυτελείς κατοικίες, διαμερίσματα, μαρίνα και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Η αλβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις και θα ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό της χώρας. Από την άλλη πλευρά, περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικοί φορείς εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής και ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από την επένδυση.

Thousands protest in Albania against Kushner real estate project.



The demonstrators argue that the estimated $1.2 billion project, led by Kushner and his wife Ivanka, will harm the environment, with plans for luxury hotels in the protected area of Vjosa-Narta on the southern… pic.twitter.com/8NFmjfQ209 — AFP News Agency (@AFP) June 5, 2026

Αλβανία: Ένα νησί με βαριά στρατιωτική ιστορία

Όσον αφορά τη νήσο καθ' αυτή, η ιστορία της ξεκινά αιώνες πριν.

Κατά την Οθωμανική περίοδο ήταν ουσιαστικά ακατοίκητο, όμως η στρατηγική του θέση το κατέστησε σημαντικό ναυτικό φυλάκιο. Μετά την ανεξαρτησία της Αλβανίας το 1912, διάφορες περιφερειακές δυνάμεις διεκδίκησαν τον έλεγχό του.

Το 1914 καταλήφθηκε από την Ιταλία και μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο ενσωματώθηκε επισήμως στο ιταλικό κράτος. Κατά την περίοδο του Μπενίτο Μουσολίνι, μετατράπηκε σε ισχυρά οχυρωμένη στρατιωτική βάση, με στρατώνες, αμυντικά έργα και παράκτιες εγκαταστάσεις που επέτρεπαν στον ιταλικό στόλο να ελέγχει την πρόσβαση στην Αδριατική.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το νησί επέστρεψε στην Αλβανία και επί του κομμουνιστικού καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα μετατράπηκε σε μία από τις πιο μυστικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Σήμερα, το νησί καλύπτει περίπου 5,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι το μεγαλύτερο της Αλβανίας. Είναι γνωστό για τις απόκρημνες ακτές του, τα εγκαταλελειμμένα στρατιωτικά τούνελ και τα εκατοντάδες καταφύγια που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Αλβανία: Γιατί τα φλαμίνγκο έγιναν σύμβολο των διαδηλώσεων

Όποιος παρακολουθήσει τις κινητοποιήσεις στην Αλβανία θα παρατηρήσει αμέσως την παρουσία ροζ φλαμίνγκο σε πανό, σημαίες και στολές διαδηλωτών.

Το φλαμίνγκο έχει εξελιχθεί σε σύμβολο του κινήματος κατά της τουριστικής ανάπτυξης που συνδέεται με τον Κούσνερ. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στις διαμαρτυρίες για τα σχέδια δόμησης γύρω από τη λιμνοθάλασσα Νάρτα, έναν σημαντικό βιότοπο για φλαμίνγκο και δεκάδες είδη αποδημητικών πτηνών.

Τα τελευταία χρόνια τα φλαμίνγκο δεν χρησιμοποιούν πλέον την περιοχή μόνο ως σταθμό μετανάστευσης αλλά έχουν αρχίσει να αναπαράγονται εκεί, γεγονός που αύξησε ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Καθώς οι αντιδράσεις για το σχέδιο στη νήσο εντάθηκαν, το φλαμίνγκο μετατράπηκε στο κεντρικό σύμβολο του κινήματος. Οι διαδηλωτές οργανώνουν συγκεντρώσεις με τεράστια ροζ ομοιώματα του πτηνού και πολλοί έχουν αρχίσει να μιλούν για τη «Ροζ Επανάσταση των Φλαμίνγκο» στην Αλβανία.

Για τους υποστηρικτές του κινήματος, το φλαμίνγκο συμβολίζει την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της χώρας και την αντίθεση σε μορφές ανάπτυξης που, όπως υποστηρίζουν, δίνουν προτεραιότητα στον πολυτελή τουρισμό εις βάρος του περιβάλλοντος και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις ακτές.

Με πληροφορίες από Euronews