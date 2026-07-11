Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σημερινή συναυλία του Κάνιε Γουέστ - «Ακύρωσέ την!»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στην Αλβανία, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα υπερασπίστηκε αυτή την εβδομάδα τη συγκεκριμένη συναυλία.

Πολίτες της Αλβανίας ζητούν να ακυρωθεί η συναυλία του Κάνιε Γουέστ

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από δημοσίευση του τραγουδιστή την επικείμενη εμφάνισή του στην Αλβανία, ζητώντας να ακυρωθεί η συναυλία.

«Ακύρωσε την συναυλία σου στην Αλβανία. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαμαρτυρίες», ανέφερε ένα σχόλιο.

Άλλος χρήστης τόνιζε ότι η εμφάνισή του δεν πρέπει να γίνει γιατί «πληρώνεται από χρήματα του δημοσίου που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για όσους τα έχουν ανάγκη».

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη ότι η Αλβανία έχει διαθέσει περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια για τη συναυλία, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο. Το χαρακτήρισε «μια φανταστική ευκαιρία για την προώθηση της Αλβανίας ως τουριστικού προορισμού» για τους λάτρεις της μουσικής.

Η ανάρτηση του Ράμα δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Κάνιε Γουέστ έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή με αντισημιτικές δηλώσεις και εκφράσεις θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ και τους Ναζί, τις οποίες στη συνέχεια ανακάλεσε, μεταξύ άλλων προκλητικών ενεργειών. Η τρέχουσα περιοδεία του έχει προκαλέσει πολλές διαμαρτυρίες και την ακύρωση αρκετών ευρωπαϊκών συναυλιών.

Ο Ράμα εκτιμά ότι η συναυλία στην Αλβανία θα αποφέρει έσοδα τουλάχιστον 114 εκατομμυρίων δολαρίων και υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές δαπάνες ως απαραίτητες «για να μην εκτεθεί η Αλβανία στα μάτια των σχεδόν 25.000 επισκεπτών από 80 χώρες που είχαν αγοράσει εισιτήρια εδώ και καιρό». Ανέφερε ότι η εκδήλωση θα τονώσει την κατανάλωση και θα ωφελήσει «τις οικογένειες, τις επιχειρήσεις, καθώς και τα δημοτικά και κρατικά ταμεία».

Η δήλωση του Ράμα δεν αναφέρθηκε στα προκλητικά σχόλια για τους Εβραίους που έχουν προκαλέσει προβλήματα στην περιοδεία συναυλιών του Κάνιε Γουέστ, πέρα από μια αόριστη αναφορά στο γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι απέφυγαν να αγοράσουν εισιτήρια λόγω ανησυχιών για πιθανή ακύρωση.

Αντιδράσεις για τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ σε παγκόσμιο επίπεδο

Ωστόσο, οι αντιπαραθέσεις σχετικά με τις εμφανίσεις του Κάνιε Γουέστ δεν περιορίστηκαν μόνο στην Αλβανία.

Η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε στον Γουέστ την είσοδο στη χώρα για να δώσει συναυλίες εκεί τον Απρίλιο, ενώ ο ίδιος ακύρωσε μια συναυλία στη Μασσαλία της Γαλλίας, μετά από αντίδραση του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών. Έκτοτε, έχουν σημειωθεί ακυρώσεις σε στάδια της Ελβετίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας, καθώς και έντονες συζητήσεις σε πολλές χώρες σχετικά με το αν πρέπει να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες του.

Στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, ορισμένοι αξιωματούχοι αμφισβήτησαν αν θα έπρεπε να επιτραπεί στον Γουέστ να εμφανιστεί σε ένα στάδιο που ανήκει στον δήμο. Ωστόσο, η συναυλία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα και προσέλκυσε περίπου 60.000 άτομα.

Ο Γουέστ έχει κατά καιρούς αποδώσει τις προκλητικές δηλώσεις του σε ψυχική ασθένεια και έχει ζητήσει συγγνώμη για αυτές. Πολλοί θαυμαστές στις συναυλίες του δηλώνουν ότι διαχωρίζουν τη μουσική από τις απόψεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς.

Με πληροφορίες από New York Times