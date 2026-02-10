Αλβανία: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών - Ζητούν την παραίτηση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, Τίρανα, το βράδυ της Τρίτης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν την παραίτηση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού λόγω φερόμενων κατηγοριών για διαφθορά.

Οι διαδηλωτές έριξαν μολότοφ σε κυβερνητικό κτίριο και η αστυνομία απάντησε με κανόνια νερού, στην τελευταία από μια σειρά βίαιων διαδηλώσεων που απειλούν τη σταθερότητα της μακροχρόνιας εξουσίας του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, η οποία ξεκίνησε το 2013.

Διαδηλώσεις στην Αλβανία

Οι πολιτικές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τον Δεκέμβριο, μετά την απαγγελία κατηγοριών από ειδική εισαγγελική αρχή εναντίον της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Μπελίντα Μπαλούκου, για φερόμενη παρέμβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς για μεγάλα έργα υποδομής και ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων εταιρειών, κατηγορίες τις οποίες η Μπαλούκου αρνείται.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία των Τιράνων κρατώντας σημαίες και πανό και φωνάζοντας «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις με αντιοχλαγωγικό εξοπλισμό προστάτευαν το κυβερνητικό κτίριο.

Η Ειδική Εισαγγελία, η οποία είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της Μπαλούκου αυτή την εβδομάδα, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της.

Δεν είναι σαφές πότε αναμένεται να ψηφίσει το κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία, ή αν θα ψηφίσει τελικά.

