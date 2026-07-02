Αλβανία: Συγκρούσεις έξω από το κοινοβούλιο για την επένδυση που συνδέεται με τον Κούσνερ

Η αλβανική αστυνομία έκανε χρήση υδροβόλων και δακρυγόνων για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου οι διαμαρτυρίες για μία μεγάλη τουριστική επένδυση σε προστατευόμενη περιοχή συνεχίζονται.

Οι συγκεντρωμένοι πέταξαν αυγά και αλεύρι προς αστυνομικούς και βουλευτές, ενώ επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να αποκλείσουν την πρόσβαση στο κτίριο του κοινοβουλίου. Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροσυμπλοκές και να γίνουν συλλήψεις.

Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου, με αφορμή την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου στην περιοχή Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία, η οποία τελεί υπό καθεστώς προστασίας. Η επένδυση φέρεται να συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού προέδρου, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

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Για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα, πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το κοινοβούλιο, επιχειρώντας να εμποδίσει την είσοδο στο κτίριο. Δημοσιογράφοι του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο μετέδωσαν ότι η αστυνομία παρενέβη για να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές. Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν τον αριθμό των συλληφθέντων. Ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε αστυνομικό όχημα, του οποίου έσπασαν τα τζάμια ενώ ήταν σταθμευμένο σε κοντινό δρόμο.

Αλβανικά μέσα ενημέρωσης, πάντως, μετέδωσαν διαφορετικό απολογισμό, κάνοντας λόγο για τέσσερις τραυματίες, τρεις αστυνομικούς και έναν διαδηλωτή.

Την Τρίτη είχαν συλληφθεί ακόμη έξι διαδηλωτές, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση για αδιαφάνεια και ζητούν την προστασία της περιοχής από την τουριστική ανάπτυξη. «Διαδηλώνουμε και ποιο είναι το θέμα; Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη», δήλωσε στο Reuters ο Ασλάν Ντοτζάνι.

Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ