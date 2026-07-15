Αλβανία: Μετά την παρέμβαση της Dua Lipa «έχουν εμπνευστεί πολλοί νέοι που τη θεωρούν είδωλό τους»

Η «επανάσταση των φλαμίνγκο» στην Αλβανία απέκτησε έναν ακόμη υποστηρικτή, καθώς η ποπ σταρ Dua Lipa εξέφρασε τον θαυμασμό της για το κίνημα διαμαρτυρίας κατά του τουριστικού θερέτρου που κατασκευάζεται από την οικογένεια Τραμπ.

Καθώς οι διαδηλώσεις εισήλθαν στην έκτη εβδομάδα τους, η τραγουδίστρια, που γεννήθηκε στο Λονδίνο αλλά μεγάλωσε εν μέρει στην Πρίστινα, γενέτειρα των γονιών της, χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «πηγή έμπνευσης».

Μιλώντας για το θέμα με την Αλβανίδα ακαδημαϊκό και συγγραφέα Lea Ypi στο podcast Service95 Book Club, η Dua Lipa δήλωσε: «Αποτελεί πραγματικά έμπνευση να βλέπω πόσο πολύ νοιάζεται ο κόσμος».

Το έργο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων εκτεταμένη δόμηση στο Sazan, το μοναδικό νησί της Αλβανίας, υποστηρίζεται από επενδυτές με επικεφαλής τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ. Σε podcast που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το έργο «τεράστιο» και «πανέμορφο».

Η επένδυση προχώρησε με ταχύτατες διαδικασίες, αφού το αλβανικό κοινοβούλιο τροποποίησε αμφιλεγόμενα, τον Δεκέμβριο του 2024, την αυστηρή νομοθεσία ώστε να επιτρέπεται η οικοδόμηση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην αλλαγή της νομοθεσίας.

Ωστόσο, αυτή ακριβώς η κίνηση της Βουλής ήταν που, σύμφωνα με τη Dua Lipa, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης.

«Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά, είναι ότι η κυβέρνηση μπορεί απλώς να αλλάξει τον νόμο και να καταργήσει την περιβαλλοντική προστασία χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση», είπε η 30χρονη τραγουδίστρια στους ακροατές.

Dua talking with Lea Ypi about the protest happening in Albania on her Service95 Book Club podcast, sharing her opinion about the protest and what should be done. pic.twitter.com/hnhNXQaYBx — ༯ (@adoreeityyy) July 14, 2026

Εκτός από την ανάπτυξη στο Sazan, το σχέδιο προβλέπει και την κατασκευή ακόμη 10.000 βιλών κατά μήκος μιας λωρίδας λευκής αμμουδιάς στη χερσόνησο Ζβέρνετς (Zvërnec), που βρίσκεται απέναντι από το νησί.

Και οι δύο περιοχές είναι ακατοίκητες και θεωρούνται προστατευόμενα φυσικά καταφύγια, φιλοξενώντας πολύτιμα οικοσυστήματα και σημαντικούς βιότοπους για πουλιά και άλλα σπάνια είδη της Αδριατικής.

Ευρωβουλευτές έχουν προειδοποιήσει την υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αλβανία ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο εάν δεν τηρηθούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Η Αλβανία ήλπιζε να ενταχθεί στην ΕΕ έως το 2030.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, έχει χαρακτηρίσει την επένδυση – τη μεγαλύτερη που έχει γνωρίσει ποτέ η πρώην κομμουνιστική χώρα – ως «δώρο για την Ευρώπη» και «ευλογία» για ένα κράτος που, περισσότερα από 30 χρόνια μετά τη μετάβασή του στη δημοκρατία, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες της Δύσης. Παρά τις αντιδράσεις, ο έμπειρος σοσιαλιστής πολιτικός έχει αρνηθεί κατηγορηματικά να υποχωρήσει.

Αλβανία: «Η κυβέρνηση αρχίζει τώρα να κάνει ό,τι έπρεπε να είχε κάνει από την αρχή»

Η παρέμβαση της Dua Lipa έγινε δεκτή με ενθουσιασμό την 45η ημέρα των μαζικών διαδηλώσεων στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας. Ο Αλεξάντερ Τράιτσε, επικεφαλής της κορυφαίας περιβαλλοντικής οργάνωσης της χώρας Protection and Preservation of the Natural Environment in Albania (PPNEA), δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι τα σχόλια της τραγουδίστριας ήταν όχι μόνο «φανταστικά αλλά και εξαιρετικά επίκαιρα».

«Ήταν μια πολύ ισχυρή δήλωση. Πολλοί, ιδιαίτερα νέοι Αλβανοί, που τη θεωρούν είδωλό τους, έχουν εμπνευστεί», είπε. «Βρισκόμαστε στην 45η ημέρα των διαμαρτυριών μας και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πρόκειται να σταματήσουν».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής στάσης από την κυβέρνηση, ο Τράιτσε πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση αρχίζει τώρα να κάνει ό,τι έπρεπε να είχε κάνει από την αρχή, όπως η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως, στο Ζβέρνετς η ζημιά έχει ήδη γίνει. Έχουν πραγματοποιηθεί έργα, έχει διαπραχθεί περιβαλλοντικό έγκλημα και κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

Παρά τις διαδηλώσεις, οι κατασκευαστές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν το έργο με υπεύθυνο τρόπο, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητά τους παραμένουν «η υπεύθυνη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική αναβάθμιση, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η μακροπρόθεσμη αξία για τις τοπικές κοινωνίες».

Με πληροφορίες από Guardian