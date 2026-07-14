Αλβανία: Η Ντούα Λίπα στηρίζει τους διαδηλωτές κατά του θερέτρου της οικογένειας Τραμπ

Η Ντούα Λίπα, μιλώντας στο podcast της λέσχης βιβλίου της Service95, με καλεσμένη την συγγραφέα Λέα Ούπι, δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες των διαδηλωτών σχετικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης για την έγκριση του τουριστικού συγκροτήματος.

Από τα τέλη Μαΐου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά της σχεδιαζόμενης κατασκευής του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος που συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, σε προστατευόμενη φυσική περιοχή στις ακτές της χώρας.

Ντούα Λίπα: «Βρίσκω συγκλονιστικό το γεγονός ότι βλέπουμε πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος»

Η Ντούα Λίπα, μιλώντας στο podcast της λέσχης βιβλίου της Service95, δήλωσε ότι, «Αυτό που πραγματικά με ανησυχεί είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε απλώς να αλλάξει τον νόμο ώστε να άρει την περιβαλλοντική προστασία, χωρίς κανενός είδους δημόσιας διαβούλευσης», ανέφερε η 30χρονη τραγουδίστρια, η οποία έχει γονείς αλβανικής καταγωγής από το Κόσοβο.

«Βρίσκω συγκλονιστικό το γεγονός ότι βλέπουμε πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος», είπε, αναφερόμενη στις καθημερινές διαμαρτυρίες.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε επίσης ότι είναι ξεκάθαρο πως το πρόβλημα είναι δομικό και ότι υπάρχει ανάγκη να οικοδομηθεί ξανά το πλαίσιο «με έναν τρόπο που να στηρίζει τους ανθρώπους».

Το προτεινόμενο θέρετρο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2024, ωστόσο το τελευταίο κύμα διαμαρτυριών ξεκίνησε μετά την εμφάνιση συρματοπλεγμάτων και μπουλντόζων στις παραλίες στα τέλη Μαΐου.

Η αντίθεση στο έργο έχει μετατραπεί σε σημείο σύγκρουσης για τη δυσαρέσκεια που προκαλούν οι καταγγελίες περί διαφθοράς, με τα αιτήματα των διαδηλωτών να περιλαμβάνουν πλέον και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Τα σχόλια της τραγουδίστριας βρήκαν υποστήριξη και από την τοπική περιβαλλοντική ακτιβίστρια Μπεσιάνα Γκούρι, η οποία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αποτελούν «ένα ισχυρό μήνυμα» προς την αλβανική κυβέρνηση.

«Είμαι βέβαιη ότι η φωνή της θα βοηθήσει να δοθεί διεθνής προσοχή σε αυτόν τον αγώνα και να ενισχυθούν οι ανησυχίες των ανθρώπων που διαδηλώνουν στα Τίρανα», ανέφερε.

Με πληροφορίες από France 24