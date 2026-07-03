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Αλβανία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών στον άνδρα που πούλησε τη γη για το θέρετρο του Κούσνερ

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση τον περασμένο μήνα, ο Σέχου υποστήριξε ότι η ιδιοκτησία του ήταν «αδιαμφισβήτητη»

The LiFO team
The LiFO team
ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΟΥΣΝΕΡ ΕΡΕΥΝΑ Facebook Twitter
Διαμαρτυρίες για την επένδυση Κούσνερ στην Αλβανία / Φωτ.: EPA
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Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο Αρτούρ Σέχου, Αλβανοαμερικανός επιχειρηματίας που πούλησε έκταση γης για το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα το οποίο σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην Αλβανία.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι μεταξύ των ανθρώπων που έχουν επενδύσει κεφάλαια για την ανάπτυξη του θερέτρου στην Αλβανία.

Όσον αφορά τον Σέχου, οι αλβανικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αλβανία: Τι αναφέρουν δικαστικά έγγραφα για την υπόθεση Σέχου

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το CBS News, οι εισαγγελικές αρχές της Αλβανίας εκτιμούν ότι υπάρχουν «επαρκείς ενδείξεις» εμπλοκής του Σέχου σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και στοιχεία που υποδηλώνουν ότι παραποίησε οικονομικά έγγραφα τα οποία σχετίζονται με άλλες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών.

Ο Σέχου, που κατοικεί στο Μαϊάμι και διαθέτει αμερικανική και αλβανική υπηκοότητα, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο έρευνας σχετικά με την πώληση της επίμαχης έκτασης που προορίζεται για το μεγάλο τουριστικό project στις ακτές της Αδριατικής.

Το σχέδιο ανάπτυξης πολυτελούς θερέτρου σε προστατευόμενη φυσική περιοχή κοντά στο Ζβέρνετς έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αλβανία. Εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στα Τίρανα καταγγέλλοντας τόσο τη συγκεκριμένη επένδυση όσο και τη νομοθεσία που επέτρεψε την υλοποίησή της. Οι διοργανωτές έχουν ονομάσει τις κινητοποιήσεις «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», αναφερόμενοι στην άγρια πανίδα που, όπως υποστηρίζουν, απειλείται από το έργο.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε ανακοινώσει ήδη από το 2024 τη συμμετοχή του στην επένδυση, ενώ πρόσφατα και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, είχε αναφερθεί δημόσια στα σχέδια του ζευγαριού για το πολυτελές θέρετρο.

Δέσμευσαν τα χρήματα του κατηγορούμενου

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP) αποκάλυψε ότι αλβανικό δικαστήριο διέταξε τη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού με περισσότερα από 127 εκατομμύρια δολάρια, χρήματα που, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, προέρχονται από την πώληση της συγκεκριμένης έκτασης μεταξύ του Αρτούρ Σέχου και της εταιρείας Albania Land Development.

Το CBS News επιχείρησε να αποκτήσει το σχετικό δικαστικό έγγραφο, ωστόσο εκπρόσωπος του Ειδικού Δικαστηρίου κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας επιβεβαίωσε μεν την ύπαρξή του, αλλά δήλωσε ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας.

Σύμφωνα με το OCCRP, οι εισαγγελείς της αλβανικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς (SPAK) εξετάζουν επίσης εάν ο Σέχου απέκτησε αρχικά την επίμαχη γη με «δόλιο τρόπο».

Η SPAK είχε επιβεβαιώσει τον Ιούνιο ότι διεξάγει έρευνα για την επένδυση, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτή δεν αφορά καμία εταιρεία που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Παράλληλα, δικαστικά έγγραφα του 2013 δείχνουν ότι η κυριότητα της συγκεκριμένης έκτασης αμφισβητούνταν ήδη από κατοίκους του Ζβέρνετς, οι οποίοι υποστήριζαν ότι είχαν νόμιμα δικαιώματα επί της γης. Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του Αλβανού πρωθυπουργού.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση τον περασμένο μήνα, ο Σέχου υποστήριξε ότι η ιδιοκτησία του ήταν «αδιαμφισβήτητη» και ότι πούλησε την έκταση μέσω μεσάζοντα, χωρίςνα γνωρίζει ποιοι ήταν τελικά οι αγοραστές.

Από τα εταιρικά έγγραφα προκύπτει ότι η Albania Land Development, στην οποία μεταβιβάστηκε η γη, ανήκει σε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών ειδικού σκοπού, μεταξύ των οποίων και η Sazan Real Estate Development LLC, εταιρεία που έχει συσταθεί στο Κατάρ.

Με πληροφορίες από CBS News

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ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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