Αλβανία: Δικαστής δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια δίκης στα Τίρανα

Δικαστής στο Εφετείο των Τιράνων στην Αλβανία έπεσε νεκρός τη Δευτέρα, όταν πυροβολήθηκε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου από άνδρα που εμπλεκόταν σε υπόθεση, σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία.

Ο δράστης, 30 ετών, με τα αρχικά Ε. Sh., πυροβόλησε τον δικαστή Άστριτ Καλάγια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Καλάγια υπέκυψε στα τραύματά του ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο δράστης πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο ακόμη άτομα που συμμετείχαν στη δίκη, χωρίς η ζωή τους να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Στην κατοχή του εντοπίστηκε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε, ένα περίστροφο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης ούτε το ακριβές αντικείμενο της υπόθεσης, αν και σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας του δικαστηρίου σχετιζόταν με περιουσιακή διαφορά.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στο αλβανικό δικαστικό σύστημα, το οποίο αντιμετωπίζει μεγάλες καθυστερήσεις μετά τις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 2016 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.