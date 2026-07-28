Αλβανία: Βουλευτής άρπαξε απόρρητο έγγραφο συμφωνίας με τις ΗΠΑ και άρχισε να τρέχει μέσα στο Κοινοβούλιο

Κοινοβουλευτική γραμματέας, στην προσπάθειά της να τον πιάσει, έπεσε από τις σκάλες - Ο βουλευτής αποβλήθηκε για 60 ημέρες

Η Γραμματεία Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου της Αλβανίας αποφάσισε τον αποκλεισμό του βουλευτή και προέδρου του κόμματος «Ευκαιρία», Αγκρόν Σεχάι, από τις κοινοβουλευτικές εργασίες για 60 ημερολογιακές ημέρες.

Αφορμή για τον αποκλεισμό του βουλευτή στην Αλβανία αποτέλεσε ένα βίντεο, που ήρθε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (27/7) και τον αποτυπώνει να έχει αρπάξει απόρρητο έγγραφο, σχετικό με τη στρατιωτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να τρέχει στα γράφεια του κόμματός του στη Βουλή.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και μία εργαζόμενη του Κοινοβουλίου, γραμματέας σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, να τον κυνηγάει, προτού πέσει από τις σκάλες και τραυματιστεί ελαφρά.

🇦🇱 Chaos in the offices of Albania's Parliament.



Opposition MP Agron Shehaj stole a classified copy of the military agreement between Albania and the US.



The Parliament secretary fell down the stairs while trying to stop him. https://t.co/kYakoDNP0K pic.twitter.com/n7QRkc6j16 — kos_data (@kos_data) July 27, 2026

Τι ακριβώς έγινε με τον βουλευτή στην Αλβανία

Κατά τη συνεδρίαση της Γραμματείας, η ψηφοφορία έληξε ισόπαλη, με τρεις ψήφους υπέρ της πρότασης από τους εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος και τρεις κατά από τους βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος. Την τελική απόφαση έκρινε η ψήφος του προέδρου της Γραμματείας, Ούλσι Μάνια.

Όπως ειπώθηκε, η ποινή επιβλήθηκε έπειτα από το επεισόδιο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο αλβανικό Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση της συμφωνίας για την κύρωση αμερικανικού δανείου ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Αλβανία, στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Financing (FMF) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα χρήματα προορίζονται για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω της Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το σχετικό έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και μπορούσε να αναγνωστεί μόνο σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της Βουλής, αφού προηγουμένως οι βουλευτές υπέγραφαν δήλωση εμπιστευτικότητας. Απαγορευόταν ρητά η απομάκρυνση ή η αντιγραφή του εγγράφου.

Οι Σοσιαλιστές κατηγορούν τον Σεχάι ότι πήρε το έντυπο αντίγραφο του εγγράφου και αποχώρησε από την αίθουσα παρά τις υποδείξεις των υπαλλήλων της Βουλής. Κατά την προσπάθεια ανάκτησής του, μία σύμβουλος του Κοινοβουλίου φέρεται να έπεσε στις σκάλες και να τραυματίστηκε.

Για τον λόγο αυτό, εκτός από την 60ήμερη αποβολή, η κυβερνητική πλειοψηφία ζήτησε και την παραπομπή της υπόθεσης στην Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), εξετάζοντας ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας περί διαβαθμισμένων πληροφοριών και άλλα πιθανά αδικήματα.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής υποστηρίζει ότι πήρε το έγγραφο για να καταγγείλει την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της κυβέρνησης.

Agron Shehaj, a MP in 🇦🇱, seized a classified document containing a military agreement between #Albania and the #US and rushed out of Parliament.

A parliamentary staff member was seriously injured after falling down the stairs while attempting to stop MP and recover the document. pic.twitter.com/qHGeiHcdw8 — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) July 27, 2026

Με πληροφορίες από Top Channel

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