Αλάσκα: Η δοκιμασία του Τραμπ με τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρέσκεται να αυτοχαρακτηρίζεται ως «δημιουργός συμφωνιών». Την Πέμπτη, παραδέχτηκε ότι η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και η κρίσιμη σύνοδος στην Αλάσκα θα θέσουν αυτή την αξίωση σε δοκιμασία — και μάλιστα γρήγορα.

Ο Τραμπ δήλωσε: «Θα μάθουμε πού στέκει ο καθένας. Και θα το ξέρω μέσα στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά.»

«Αν είναι κακή συνάντηση, θα τελειώσει πολύ γρήγορα, και αν είναι καλή, θα καταλήξουμε σε ειρήνη στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε.

Η συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη σε μια στρατιωτική βάση στην πόλη Άνκορατζ, ακριβώς νότια του Αρκτικού Κύκλου, είναι μια στιγμή κρίσης για τον Τραμπ, τόσο διεθνώς όσο και εσωτερικά. Συχνά έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεσπάσει αν ήταν πρόεδρος το 2022. Και μόνο αυτός έχει την ικανότητα να τον σταματήσει — ή τουλάχιστον έτσι λέει.

Η όλο και πιο απελπισμένη προσπάθεια για μια συμφωνία στην Ουκρανία προκύπτει από το γεγονός ότι η υπόσχεση να το κάνει αποτελούσε μέρος σχεδόν κάθε ομιλίας του Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία πέρυσι για τον Λευκό Οίκο.

«Με έναν τρόπο, ο Τραμπ κάνει αυτό που υποσχέθηκε», δήλωσε ο Michael Kimmage, καθηγητής Ιστορίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής. «Ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι σε καλό δρόμο όσον αφορά τη διπλωματία.»

Αυτή η στάση τον φέρνει σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς επιθυμεί να αποδείξει ότι είναι ένας παγκόσμιος ειρηνοποιός — μια αξίωση που δεν μπορεί να αντέξει αν αποτύχει να σταματήσει τη μεγαλύτερη χερσαία εισβολή στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αλλά για όλη την οργή που εξέφρασε ο Τραμπ κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην αρχή της δεύτερης θητείας του, τώρα είναι ο Πούτιν που στέκεται εμπόδιο στη συμφωνία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να πασχίζει να πείσει το Κρεμλίνο να συμφωνήσει έστω και σε κατάπαυση του πυρός.

Απογοητευμένος, ο Τραμπ απείλησε πρόσφατα με πρόσθετες κυρώσεις κατά της Μόσχας αν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, επέβαλε δασμούς σε ινδικές εισαγωγές για να τιμωρήσει το Νέο Δελχί για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και καταδίκασε το Κρεμλίνο για επιθέσεις σε πολίτες.

Αλλά καθώς η προθεσμία για κατάπαυση του πυρός πλησιάζει, ο Τραμπ άλλαξε ξαφνικά τακτική, προτείνοντας να φιλοξενήσει τον Πούτιν στην αμερικανική επικράτεια, χωρίς να καλέσει τον Ζελένσκι ή άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην αίθουσα, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι οποιαδήποτε συμφωνία προτείνει θα είναι πολύ φιλική προς τη Μόσχα και αποδεκτή μόνο από το Κίεβο και πολλούς αμερικανούς συμμάχους στην Ευρώπη.

Ο Νίκολας Μπερνς, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε: «Πιστεύω ότι η στροφή του προέδρου Τραμπ προς την Ουκρανία και μακριά από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες είναι σημαντική και πολύ ευπρόσδεκτη, αλλά αυτή η στροφή πρέπει να επιβιώσει μέχρι την Παρασκευή.»

«Δεν είναι η ώρα για τον πρόεδρο να υποχωρήσει», πρόσθεσε ο Μπερνς. «Είναι η ώρα για να υπερασπιστεί τα αμερικανικά συμφέροντα και τα αμερικανικά συμφέροντα είναι να δούμε τον Πούτιν να μην ξεφεύγει από τα εγκλήματά του στην Ουκρανία.»

Στρατηγική και Αντιφάσεις

Ενόψει της συνόδου, ο Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του προσπαθούν να μειώσουν τον βαθμό της σύγκρουσης. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι η συνάντηση είναι «μια πρώτη εκτίμηση, για να είμαστε ειλικρινείς», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος πρέπει να «εκτιμήσει κοιτώντας τον Πούτιν».

«Πρέπει να καταλάβουν όλοι — για τον Πρόεδρο Τραμπ, μια συνάντηση δεν είναι παραχώρηση», είπε σε συνέντευξή του σε συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι απλώς προσπαθεί να «στρώσει το τραπέζι» για μια πιο σημαντική συνάντηση με τον Πούτιν, η οποία θα περιλαμβάνει τον Ζελένσκι και ίσως άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ωστόσο, ο Τραμπ θα ήθελε να αποφύγει την εικόνα της αποτυχίας, είτε με μια έντονη διαφωνία με τον Πούτιν είτε με μια συμφωνία που είναι τόσο ήπια προς τη Μόσχα που θα κάνει τον Λευκό Οίκο να φανεί αδύναμος.

«Θα είναι πολύ ευαισθητοποιημένος για το πώς θα δει αυτό το γεγονός στο εσωτερικό, και έχει το μέλλον του στο μυαλό του», είπε ο Λουκ Κόφι, ανώτερος ερευνητής στο συντηρητικό Ινστιτούτο Hudson της Ουάσιγκτον. «Ο Τραμπ πρέπει να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά και να θέσει κάποια αυστηρά όρια.»

Η καταγραφή του Τραμπ για υποχωρήσεις στις προηγούμενες συναντήσεις με τον Πούτιν έχει αφήσει πολλούς να φοβούνται ότι θα παρασυρθεί σε συμφωνίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Η Άντζελα Στέντ, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Brookings και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν, δήλωσε ότι ο Ρώσος ηγέτης είναι «πρώην αξιωματικός της KGB και πρωταθλητής τζούντο που έχει εμπειρία από τη συνεργασία με έξι ή επτά Αμερικανούς προέδρους, και ξέρει πώς να χειριστεί τον Τραμπ. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για τον Τραμπ.»

Αν και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι η σύνοδος θα επικεντρωθεί στην κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει υπονοήσει ότι μπορεί να περιλαμβάνει και οικονομική συνεργασία και έλεγχο όπλων, μια πολύ ευρύτερη διμερή ατζέντα στην οποία ο Τραμπ μπορεί να δελεαστεί να προσφέρει νέες υποσχέσεις στον Πούτιν.

Ο Μπερνς δήλωσε: «Πιστεύω ότι ο μόνος σωστός τρόπος για να διεξαχθεί αυτή η συνάντηση είναι να έχει μόνο ένα θέμα στο τραπέζι, και αυτό είναι το μέλλον της Ουκρανίας».

Με πληροφορίες από financial Times