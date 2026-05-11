Άλαν Κάμινγκ για Bafta: «Κακοί άνθρωποι που δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά»

Ο ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ επέκρινε τους διοργανωτές των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA του Φεβρουαρίου, χαρακτηρίζοντάς τους «κακούς ανθρώπους που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους», μετά τη ρατσιστική βρισιά που φώναξε ο ακτιβιστής για το σύνδρομο Τουρέτ, Τζον Ντέιβιντσον, το οποίο μεταδόθηκε από το BBC κατά την κάλυψη της τελετής.

Σε συνέντευξή του στους Sunday Times, ο Κάμινγκ, που παρουσίαζε την τελετή, δήλωσε: «Ήταν κακή, πολύ κακή ηγεσία… Άνθρωποι που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, που πραγματικά δεν είχαν προετοιμαστεί και απογοήτευσαν τον κόσμο».

Ο Ντέιβιντσον, ο οποίος παρευρέθηκε στα BAFTA καθώς η ταινία I Swear, βασισμένη στη ζωή του, ήταν υποψήφια για αρκετά βραβεία, φώναξε δύο φορές τη ρατσιστική λέξη κατά τη διάρκεια της τελετής, καθώς και μια προσβλητική φράση εναντίον του Κάμινγκ. Η μετάδοση του BBC παρέμεινε διαθέσιμη στο BBC iPlayer όλο το βράδυ, προτού αποσυρθεί. Στη συνέχεια τόσο το BBC όσο και τα BAFTA ζήτησαν συγγνώμη.

Περιγράφοντας το περιστατικό ως «χάος», ο Κάμινγκ δήλωσε ότι δεν είχε πλήρη επίγνωση του τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. «Είχα ακουστικό στο αυτί και δεν μπορούσα να ακούσω καθαρά τι συνέβαινε. Δεν τους έχω ρωτήσει, αλλά δεν πιστεύω ότι ούτε ο Delroy Lindo ούτε ο Michael B. Jordan άκουσαν πραγματικά την προσβολή», είπε.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Κάμινγκ απολογήθηκε λέγοντας: «Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια αναπηρία… ζητούμε συγγνώμη αν προσβληθήκατε απόψε». Ωστόσο, δήλωσε στους Sunday Times ότι ούτε ο ίδιος ούτε το κοινό είχαν προειδοποιηθεί από τα BAFTA πως ο Ντέιβιντσον ενδέχεται να φωνάξει προσβλητικές εκφράσεις.

«Μας είπαν μόνο "θα υπάρχει φασαρία". Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν το γνώριζαν, αλλά προφανώς το ήξεραν, γιατί όπως φαίνεται ο Τζον είχε πει τη λέξη αυτή και σε ένα πάρτι την προηγούμενη ημέρα».

Πρόσθεσε επίσης: «Έγινε διεθνές σκάνδαλο. Και μετά ο καημένος ο Τζον έδωσε συνέντευξη λέγοντας: "Δεν είμαι ρατσιστής. Αποκάλεσα και τον Άλαν Κάμινγκ παιδόφιλο". Τέλεια… Ίσες ευκαιρίες για όλους, και το όνομά μου με τη λέξη "παιδόφιλος" βρέθηκαν μαζί στις ίδιες προτάσεις σε όλο τον κόσμο».

Σε συνέντευξή του στο Variety την εβδομάδα μετά την τελετή, ο Ντέιβιντσον δήλωσε: «Δεν μπορώ καν να περιγράψω πόσο αναστατωμένος και συντετριμμένος ήμουν καθώς συνειδητοποιούσα τον αντίκτυπο όσων συνέβησαν την Κυριακή… Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει και να κατανοεί ότι τα τικ μου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με όσα σκέφτομαι, αισθάνομαι ή πιστεύω. Είναι μια ακούσια νευρολογική δυσλειτουργία. Τα τικ μου δεν αποτελούν πρόθεση, επιλογή ή αντανάκλαση των αξιών μου».

Ο Κάμινγκ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σκοπεύει να παρουσιάσει ξανά τα BAFTA. «Λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή, είπα στον ατζέντη μου: "Θύμισέ μου να μην το ξανακάνω ποτέ αυτό"». Πρόσθεσε ακόμη: «Είναι μια δύσκολη δουλειά. Προσπαθείς να είσαι αστείος μπροστά σε ανθρώπους που είναι συνηθισμένοι σε πολύ γενικά και ασφαλή πράγματα, οπότε βρίσκεσαι συνεχώς σε σύγκρουση με την πιο ιδιαίτερη προσωπικότητα που θέλουν να φέρεις στην παρουσίαση. Είναι μάχη».

Με πληροφορίες από Guardian