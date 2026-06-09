Al Jazeera: «Γελούσαν μαζί μας» - Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν συστηματικούς βιασμούς στις ισραηλινές φυλακές

Ο Μοχάμεντ αλ Μπάκρι θυμάται με απόλυτη ακρίβεια την ημερομηνία που, όπως καταγγέλλει, βιάστηκε ενώ βρισκόταν υπό ισραηλινή κράτηση.

Ήταν η 10η Απριλίου 2024, κατά τη διάρκεια της γιορτής του Έιντ αλ Φιτρ, στο τέλος του Ραμαζανιού. Ο Παλαιστίνιος δημόσιος υπάλληλος από τη Γάζα είχε συλληφθεί έναν μήνα νωρίτερα από Ισραηλινούς στρατιώτες και, όπως υποστηρίζει, έκτοτε υπέστη ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και εξευτελιστική μεταχείριση.

Σε έρευνα του Al Jazeera με τίτλο «Σώματα ως αποδεικτικά στοιχεία: Το πιο σκοτεινό όπλο του Ισραήλ (Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon)», ο αλ Μπάκρι περιγράφει ότι τη συγκεκριμένη ημέρα περικυκλώθηκε από στρατιώτες και σκύλους φύλαξης στο Ισραήλ. Όπως λέει, οι κρατούμενοι εξαναγκάζονταν να απαντούν σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς αντί για τα ονόματά τους, ενώ αργότερα γδύθηκαν, δέθηκαν και δέχθηκαν σεξουαλική κακοποίηση.

Impresionantes testimonios de violaciones y abusos sexuales de prisioneros en las mazmorras del #EstadodeIsrael. La hipocresia de la #EU de #UK y #Alemania es indignante ‘They were laughing’: Israel’s use of rape and sexual abuse in prisons https://t.co/U96zMRVDnB via @AJEnglish — Mark Aguirre (@MRKaguirre) June 9, 2026

Ισραήλ: «Γελούσαν και μα βιντεοσκοπούσαν» καταγγέλλουν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

«Μας βίασαν αφού μας έγδυσαν. Φωνάζαμε στον Θεό, αλλά εκείνοι γελούσαν και μας βιντεοσκοπούσαν», ανέφερε. Ο ίδιος ισχυρίζεται επίσης ότι σκύλοι χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των κακοποιήσεων, ακολουθώντας εντολές των φρουρών.

Οι καταγγελίες του αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που βασίζεται σε μαρτυρίες πρώην κρατουμένων, αλλά και σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το Al Jazeera, δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, υπηρεσίες του ΟΗΕ και η ειδική εισηγήτρια του Οργανισμού για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τη συστηματική χρήση σεξουαλικής βίας εις βάρος Παλαιστινίων κρατουμένων.

Οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, όπως περιγράφει το Al Jazeera. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα, οι σχετικές αναφορές αυξήθηκαν σημαντικά.

Έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025 έκανε λόγο για «συστηματική» χρήση σεξουαλικής και έμφυλης βίας από ισραηλινές δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου. Τον Μάιο του ίδιου έτους, το Ισραήλ προστέθηκε στη λίστα του ΟΗΕ για περιστατικά σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες ζώνες.

*Warning: This story contains descriptions of sexual assault that some readers may find disturbing.



By Simon Speakman Cordall and Awad Joumaa.



‘They were laughing’: Israel’s use of rape and sexual abuse in prisons https://t.co/GhkpxsHhg8 — Ecca Peckaa (@eccapecca) June 9, 2026

Ισραήλ: Δεν έχει καταδικαστεί κανένας στρατιώτης ή σωφρονιστικός υπάλληλος

Παράλληλα, οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία, η Human Rights Watch, η ισραηλινή B’Tselem και το Παλαιστινιακό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν καταγράψει πολυάριθμες μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εξευτελισμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και βασανιστήρια σε κέντρα κράτησης.

Μέχρι σήμερα, κανένας Ισραηλινός στρατιώτης ή σωφρονιστικός υπάλληλος δεν έχει καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Το καλοκαίρι του 2024, δέκα μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας τέθηκαν υπό κράτηση μετά τη διαρροή βίντεο που φέρεται να κατέγραφε τον βιασμό κρατουμένου στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν, στην έρημο Νεγκέβ. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, με ακροδεξιούς διαδηλωτές και βουλευτές να επιχειρούν να εισβάλουν στις εγκαταστάσεις όπου κρατούνταν οι ύποπτοι.

Τελικά, οι κατηγορίες σε βάρος των Ισραηλινών στρατιωτών αποσύρθηκαν. Αντίθετα, η αξιωματικός που φέρεται να διέρρευσε το βίντεο συνελήφθη. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τότε τη δημοσιοποίηση του υλικού ως μία από τις σοβαρότερες επικοινωνιακές ζημιές που έχει υποστεί το κράτος του Ισραήλ.

‘They were laughing’: Israel’s use of rape and sexual abuse in prisons https://t.co/Rpk6RF60RR via @AJEnglish revolting nation. — Beryl Duff (@duff_beryl) June 9, 2026

Ισραήλ: Τι υποστηρίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε υποστηρίζει ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται όχι μόνο για την πρόκληση σωματικού πόνου αλλά και για την ψυχολογική συντριβή των θυμάτων.

«Ο βιασμός και τα βασανιστήρια καταστρέφουν την αίσθηση ταυτότητας και την ικανότητα ενός ανθρώπου να ξαναχτίσει τη ζωή του», δήλωσε στο Al Jazeera.

Η έρευνα περιλαμβάνει και τη μαρτυρία ενός ακόμη πρώην κρατουμένου από τη Γάζα, ο οποίος αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Τζομπ». Όπως περιγράφει, συνελήφθη κατά τη διάρκεια του πολέμου και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης, όπου υπέστη επανειλημμένες ανακρίσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στρατιώτες τον ακινητοποίησαν και γυναίκες στρατιωτικοί τον κακοποίησαν σεξουαλικά με αντικείμενα, ενώ άλλοι στρατιώτες παρακολουθούσαν, χειροκροτούσαν και βιντεοσκοπούσαν.

Ο Τζομπ υποστηρίζει ότι οι ανακριτές προσπαθούσαν να αποσπάσουν πληροφορίες για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, παρότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τα γεγονότα. Όπως αναφέρει, οι στρατιώτες τού έλεγαν ότι οι Παλαιστίνιοι πληρώνουν για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Αντίστοιχες μαρτυρίες, σύμφωνα με την Αλμπανέζε, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα σε συνεντεύξεις με πρώην κρατουμένους.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ κάνει λόγο για δραματική κλιμάκωση της βίας μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, σημειώνοντας ότι οι αναφορές περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, εγκαύματα, σπασμένα δόντια και οστά, καθώς και σεξουαλική κακοποίηση με διάφορα αντικείμενα.

Σημαντικό μέρος της έρευνας εστιάζει επίσης στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι Παλαιστίνιοι στη δημόσια συζήτηση εντός του Ισραήλ.

Ο κοινωνιολόγος Γεχούντα Σενχάβ-Σαχραμπανί υποστηρίζει ότι η απανθρωποποίηση των Παλαιστινίων έχει βαθιές ιστορικές ρίζες και επηρεάζει τη στάση μέρους της ισραηλινής κοινωνίας απέναντί τους.

Η Αλμπανέζε σημειώνει ότι η ρητορική που παρουσιάζει τους Παλαιστινίους συλλογικά ως τρομοκράτες συμβάλλει στη νομιμοποίηση της βίας εις βάρος τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η έρευνα αναφέρεται σε δηλώσεις Ισραηλινών πολιτικών μετά την 7η Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, οι οποίοι έχουν δεχθεί επικρίσεις για τη γλώσσα που χρησιμοποίησαν αναφερόμενοι στους Παλαιστινίους.

Παρά τις καταγγελίες και τις εκθέσεις διεθνών οργανισμών, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια διεθνής καταδίκη του Ισραήλ για τα συγκεκριμένα περιστατικά ούτε επιβολή κυρώσεων. Παράλληλα, προσπάθειες διερεύνησης των καταγγελιών από διεθνείς οργανισμούς έχουν συναντήσει την αντίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Τριεστίνο Μαρινιέλο, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και μέλος της νομικής ομάδας που εκπροσωπεί θύματα από τη Γάζα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υποστηρίζει ότι υπάρχει κρίσιμη διαφορά ανάμεσα σε μεμονωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας και σε πράξεις που αποτελούν μέρος μιας οργανωμένης και συστηματικής πρακτικής.

Όπως επισημαίνει, όταν τέτοιες πράξεις πραγματοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα και με θεσμική ανοχή, μπορούν να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε καταλήγει ότι οι επιζώντες σεξουαλικής βίας καλούνται να αντιμετωπίσουν τραύματα που τους συνοδεύουν για όλη τους τη ζωή. Όταν, όπως υποστηρίζει, τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται συστηματικά σε έναν ολόκληρο πληθυσμό, ο στόχος δεν είναι μόνο η τιμωρία των θυμάτων αλλά και η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού μιας κοινότητας.

Με πληροφορίες από Al Jazeera