Ακυρώθηκε το Wireless Festival μετά την απαγόρευση εισόδου του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο

«Ο αντισημιτισμός σε όλες του τις μορφές είναι αποτρόπαιος και αναγνωρίζουμε τον πραγματικό και προσωπικό αντίκτυπο που έχουν αυτά τα ζητήματα. Όπως δήλωσε σήμερα ο Ye, αναγνωρίζει ότι τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν και, παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσει έναν διάλογο με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η διοργάνωση.

Κάνιε Γουέστ: Η απαγόρευση εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε την είσοδο στον ράπερ Κάνιε Γουέστ, ανακαλώντας τη βίζα του μετά τις έντονες αντιδράσεις για τις αντισημιτικές δηλώσεις του, σε μία εξέλιξη που οδήγησε τελικά και στην ακύρωση του φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο.

Το υπουργείο Εσωτερικών μπλόκαρε το αίτημά του να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω ηλεκτρονικής άδειας εισόδου (ETA) κρίνοντας ότι η παρουσία του «δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον». Σύμφωνα με πληροφορίες του Gurdian, η άδεια είχε αρχικά εγκριθεί, αλλά ανακλήθηκε έπειτα από επανεξέταση.

Μετά την απόφαση, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο και ότι θα επιστραφούν τα χρήματα σε όσους είχαν αγοράσει εισιτήρια.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι «η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να ανακαλέσει την άδεια εισόδου του Ye καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή του φεστιβάλ», προσθέτοντας ότι η κράτηση του καλλιτέχνη είχε εγκριθεί μετά από διαβουλεύσεις, χωρίς τότε να εκφραστούν αντιρρήσεις.

Κάνιε Γουέστ: Τα σχόλια που του «κόστισαν»

Η συμμετοχή του Γουέστ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες, με εβραϊκές οργανώσεις και πολιτικούς να ζητούν είτε την ακύρωση των εμφανίσεών του είτε την απαγόρευση εισόδου του στη χώρα, προειδοποιώντας ακόμη και για μαζικές κινητοποιήσεις.

Ο Γουέστ έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για επανειλημμένες αντισημιτικές δηλώσεις, μεταξύ άλλων για σχόλια στα οποία εξέφραζε θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ. Το 2025 κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler», ενώ είχε επίσης προωθήσει στην ιστοσελίδα του μπλουζάκια με σβάστικα.

Τον Ιανουάριο, είχε δημοσιεύσει ολοσέλιδη καταχώριση στη The Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και αποδίδοντας τις δηλώσεις του στη διπολική διαταραχή. Σε νεότερη τοποθέτησή του, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να «συναντηθεί και να ακούσει» εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπόθεση είχε λάβει και πολιτικές διαστάσεις, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να χαρακτηρίζει «βαθιά ανησυχητικό» το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης είχε επιλεγεί για το φεστιβάλ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του.

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian

