«Ακυρώστε την» - Ο Τραμπ ζητά να ματαιωθεί η συναυλία για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει μια σειρά συναυλιών που έχουν προγραμματιστεί για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την αποχώρηση αρκετών καλλιτεχνών που διαφώνησαν με τη σύνδεση της διοργάνωσης με τον Λευκό Οίκο.

«Ακυρώστε το», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντας ορισμένους από τους καλλιτέχνες που αποχώρησαν «υπερτιμημένους» και «βαρετούς».

Αξίζει να ειπωθεί πως η «Freedom 250», που είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας τις συναυλίες, είχε ανακοινώσει εννέα μουσικά ονόματα για τις εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο National Mall της Ουάσιγκτον από τις 25 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες αρκετοί καλλιτέχνες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα.

After prominent artists pulled out of a series of planned concerts on the National Mall celebrating the nation's 250th anniversary, President Donald Trump nixed the musical performances and now plans to give a speech himself instead, according to a White House official.… pic.twitter.com/jJnUefMl70 — USA TODAY (@USATODAY) May 31, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Ποιοι καλλιτέχνες αποχώρησαν

Μεταξύ αυτών είναι η τραγουδίστρια της κάντρι Μαρτίνα ΜακΜπράιντ, οι Commodores, ο Young MC και ο Μπρετ Μάικλς, τραγουδιστής των Poison. Στο πρόγραμμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι Vanilla Ice, Milli Vanilli και Flo Rida.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, στην ίδια ανάρτηση, άφησε να εννοηθεί ότι θα προτιμούσε να αντικαταστήσει τις συναυλίες με μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση τύπου «MAGA», του πολιτικού συνθήματος μέσω του οποίου εξελέγη πρόεδρος των Ηνωμέων Πολιτειών.

«Θα έπρεπε να κάνουμε μια τεράστια συγκέντρωση MAKE AMERICA GREAT AGAIN για τα 250 χρόνια της χώρας, αντί να πληρώνουμε ακριβά τραγουδιστές που κανείς δεν θέλει να ακούσει, των οποίων η μουσική είναι βαρετή και οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να παραπονιούνται», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

US President Donald Trump is set to headline the "Great American State Fair" after several singers dropped out, claiming that the event strayed from its reportedly nonpartisan intentions. @corinneebaum reports https://t.co/ABVWN0V26S — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 31, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί αποχώρησαν οι καλλιτέχνες

Η Freedom 250 δημιουργήθηκε πέρυσι με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ, αν και οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια μη κομματική εκδήλωση. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τον οργανισμό στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Το Σάββατο η Freedom 250 ανακοίνωσε ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει το παρών στην τελετή έναρξης στις 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι αποχωρήσεις καλλιτεχνών φαίνεται πως σχετίζονται με τον πολιτικό χαρακτήρα που απέκτησε η διοργάνωση. Ο Young MC ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν ενημερωθεί για οποιαδήποτε πολιτική εμπλοκή της εκδήλωσης.

Από την πλευρά της, η Μαρτίνα ΜακΜπράιντ δήλωσε ότι αρχικά της παρουσιάστηκε η ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια «μη κομματική εκδήλωση», κάτι που τελικά αποδείχθηκε παραπλανητικό.

Αντίθετα, ο Vanilla Ice υπερασπίστηκε τη συμμετοχή του, υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση δεν αφορά την πολιτική αλλά τον εορτασμό των γενεθλίων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ, σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, υποστήριξε ότι οι καλλιτέχνες «τα χάνουν» υπό την πίεση των αντιδράσεων και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ο ίδιος στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Σε άλλη ανάρτησή του αυτοχαρακτηρίστηκε «το νούμερο ένα αξιοθέατο στον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι προσελκύει μεγαλύτερο κοινό ακόμη και από τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ακμή της καριέρας του.

Οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνουν επίσης έναν αγώνα UFC στον κήπο του Λευκού Οίκου, τη διοργάνωση της Great American State Fair και ένα Grand Prix στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές σχεδιάζουν την έκδοση περιορισμένου αριθμού επετειακών διαβατηρίων που θα φέρουν πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC