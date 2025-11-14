«Ακούγεται ένα σφύριγμα όταν αναπνέω»: Η Πάρις Τζάκσον αποκαλύπτει τη μόνιμη βλάβη από τον εθισμό της

Η Πάρις Τζάκσον μίλησε ανοιχτά για την περίοδο εθισμού που βίωσε σε νεαρή ηλικία, αποκαλύπτοντας σε πρόσφατο βίντεο στα social media ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια μόνιμη βλάβη στην υγεία της, παρά τα σχεδόν έξι χρόνια που παραμένει νηφάλια.

Σε βίντεο που δημοσίευσε αρχικά η ίδια και αργότερα αναδημοσιεύτηκε από πολλούς λογαριασμούς στο TikTok, η 27χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον εξήγησε ότι όταν αναπνέει από τη μύτη ακούγεται ένα χαρακτηριστικό «σφύριγμα». Στην κάμερα έδειξε ότι υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα στο εσωτερικό της μύτης της, το οποίο προκαλεί τον ήχο, μια βλάβη που, όπως είπε, οφείλεται στη χρήση ουσιών. «Μην παίρνετε ναρκωτικά, παιδιά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να πει περισσότερα.

Παρότι κράτησε χιουμοριστικό τόνο, αστειευόμενη ότι θα μπορούσε να περάσει ακόμη και ένα μακαρόνι από την τρύπα, η Τζάκσον ήταν σαφής ότι η χρήση ουσιών «κατέστρεψε τη ζωή της». Συμπλήρωσε ότι ζει με το συγκεκριμένο πρόβλημα από τα 20 της και ότι, αν και της δυσκολεύει τις ηχογραφήσεις, δεν θέλει να προχωρήσει σε χειρουργική αποκατάσταση επειδή δεν επιθυμεί να λάβει τα ισχυρά φάρμακα που απαιτούνται μετά την επέμβαση.

Μόλις έναν μήνα νωρίτερα, η Jackson είχε μιλήσει ξανά για τη διαδρομή προς τη νηφαλιότητα, παραλαμβάνοντας το βραβείο Shining Star στα Friendly House Awards. «Είμαι ευγνώμων που συμμετέχω σε ένα κίνημα που συνδέεται με τον σκοπό μου και με όσα με κρατούν σε ισορροπία κάθε μέρα», είχε δηλώσει. «Το σημαντικότερο που έχω καταφέρει είναι να βοηθήσω άλλους ανθρώπους να βρουν συνειδητή επαφή με τον εαυτό τους. Ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω».

Η Πάρις Τζάκσον και τα αδέλφια της, Prince Michael (28) και Bigi (23), είναι τα τρία παιδιά του αείμνηστου Μάικλ Τζάκσον .

Με πληροφορίες από CNN