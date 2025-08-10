Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Τάμι Μπρους, για τη θέση της αναπληρώτριας μόνιμης αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι η κ. Μπρους, η οποία εργάζεται στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, τον Ιανουάριο, έχει επιτελέσει «φανταστική δουλειά» στον ρόλο της.

Πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση, η Μπρους υπήρξε συντηρητική συνεργάτιδα του Fox News για περισσότερα από 20 χρόνια και συγγραφέας βιβλίων επικριτικών προς τους φιλελεύθερους, μεταξύ των οποίων το Fear Itself: Exposing the Left's Mind-Killing Agenda.

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα αναλάβει καθήκοντα, εφόσον ο διορισμός της εγκριθεί από τη Γερουσία.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προτείνω την Τάμι Μπρους, μια Μεγάλη Πατριώτισσα, τηλεοπτική προσωπικότητα και συγγραφέα μπεστ σέλερ, ως την επόμενη Αναπληρώτρια Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, με τον βαθμό του Πρέσβη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social το Σάββατο.

«Από την αρχή της δεύτερης θητείας μου, η Τάμι υπηρετεί με διάκριση ως Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου έκανε φανταστική δουλειά», συνέχισε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ «με εξαιρετικό τρόπο».

Ως εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Μπρους έχει υπερασπιστεί σειρά αμφιλεγόμενων αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής της Ουάσινγκτον - από τα μέτρα καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης έως την αποστολή ιδιωτικών στρατιωτικών εργολάβων για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο υποψήφιος του κ. Τραμπ για τη θέση του μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς, δεν έχει ακόμη λάβει την έγκριση της Γερουσίας.

Η νυν υπηρεσιακή πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ είναι η Ντόροθι Σία, διπλωμάτης καριέρας, η οποία είχε διατελέσει αναπληρώτρια πρέσβειρα το 2024.

Με πληροφορίες από BBC