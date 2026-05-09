Αιρέσεις: Αποχή από το φαγητό και σεξουαλική εκμετάλλευση - Οι εμπειρίες ηθοποιών που μίλησαν ανοικτά

Ηθοποιοί του Χόλιγουντ έχουν βρεθεί κατά καιρούς μέσα σε θρησκευτικές ομάδες και αιρέσεις, με ορισμένους από αυτούς να έχουν μοιραστεί δημόσια, την εμπειρία τους.

Για κάποιους ήταν μια επιλογή, για άλλους μια πραγματικότητα μέσα στην οποία μεγάλωσαν. Όσα έχουν αποκαλύψει τα τελευταία χρόνια φωτίζουν έναν κόσμο ελέγχου και χειραγώγησης, που σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιξε τα όρια της κακοποίησης και επηρέασε βαθιά τη ζωή τους.

Η Μπέθανι Τζόι Λενζ έχασε εκατομμύρια

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της ως Χέιλι Τζέιμς Σκοτ στη σειρά «One Tree Hill» από το 2003 έως το 2012, η Μπέθανι Τζόι Λενζ ήταν επίσης μέλος μιας μικρής, ακραία χριστιανικής ομάδας υπό την ηγεσία ενός πάστορα στο Αϊντάχο, ο οποίος κατέληξε να ελέγχει μεγάλο μέρος της ζωής της, συμπεριλαμβανομένης της καριέρας της και, τελικά, του τραπεζικού της λογαριασμού. Μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία αυτή στο βιβλίο της, «Dinner for Vampires: Life on a Cult TV Show (While Also in an Actual Cult!)».

«Δεν το θεωρώ γενναίο», είπε στο PEOPLE σχετικά με την απόφασή της να μοιραστεί την ιστορία της. «Το θεωρώ σημαντικό. Με το να ζω σιωπηλά μέσα στον πόνο που βίωσα, δεν ξέρω αν βοηθάω κανέναν».

Η Λενζ λέει στο PEOPLE ότι, αν και οι συνάδελφοί της εξέφρασαν ανησυχία, εκείνη αρνήθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Του είπα: “Όχι, όχι, όχι. Οι αιρέσεις είναι περίεργες”», θυμάται να λέει στον Κρεγκ Σέφερ όταν την ρώτησε αν ανήκε σε κάποια, προσθέτοντας: «Οι αιρέσεις είναι άνθρωποι με ρόμπες που ψάλλουν τρελά πράγματα και πίνουν Kool-Aid. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα!». Τελικά παντρεύτηκε ένα μέλος της «οικογένειας» και οι δύο απέκτησαν μια κόρη. Το 2012, όμως, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να εγκαταλείψει τόσο τον γάμο της όσο και την ομάδα. Μετά από μια δεκαετία στην ομάδα, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, της κόστισε εκατομμύρια, αποχώρησε. Στα χρόνια που ακολούθησαν, πέρασε μια δεκαετία αποκατάστασης.

Η ιστορία του Χοακίν Φίνιξ

Όταν γεννήθηκε ο Χοακίν Φίνιξ, οι γονείς του, η Άρλιν και ο Τζον Λι Φοίνιξ, είχαν ήδη ενταχθεί στη θρησκευτική αίρεση «Παιδιά του Θεού». Πριν αποχωρήσουν από την ομάδα, όταν ο Φίνιξ ήταν 3 ετών, οι γονείς του θεωρούνταν «αρχιεπίσκοποι» της Βενεζουέλας και της Τρινιντάντ για την ομάδα, όπως δήλωσε ο ηθοποιός του «Τζόκερ» στο Vanity Fair τον Οκτώβριο του 2019.

Σε μια συνέντευξη του 2014, ο Χοακίν, ανέφερε, ότι η συμμετοχή της οικογένειάς του στην αίρεση «ήταν πραγματικά αθώα από την πλευρά των γονιών μου» και ότι όταν «συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε κάτι άλλο στο [Children of God], αποχώρησαν». «Έλαβαν κάποιο γράμμα, ή ό,τι ήταν... κάποια υπόδειξη για αυτό, και είπαν: "Γά..α το, φεύγουμε από εδώ"», είπε για την απόφαση των γονιών του να αποχωρήσουν αφού έμαθαν για τις τακτικές σεξουαλικής στρατολόγησης της ομάδας. «Νομίζω ότι ήταν ιδεαλιστές και πίστευαν ότι ανήκαν σε μια ομάδα που μοιραζόταν τις πεποιθήσεις και τις αξίες τους. Νομίζω ότι μάλλον έψαχναν ασφάλεια και οικογένεια».

Η περιγραφή της Ρόουζ Μακ Γκάουαν για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών

Η Ρόουζ ΜακΓκόουαν έζησε επίσης μέρος της παιδικής της ηλικίας ως μέλος της αίρεσης «Παιδιά του Θεού».

«Όπως συμβαίνει στις περισσότερες αιρέσεις, ήμουν αποκομμένη. Δεν υπήρχαν εφημερίδες, ούτε τηλεόραση. Σε κρατούσαν στο σκοτάδι για να υπακούς», είχε δηλώσει προηγουμένως στο περιοδικό PEOPLE για την εμπειρία της.

Συνέχισε λέγοντας: «Θυμάμαι που παρατηρούσα πώς συμπεριφέρονταν οι άνδρες [της αίρεσης] στις γυναίκες, και από πολύ μικρή ηλικία αποφάσισα ότι δεν ήθελα να γίνω σαν αυτές τις γυναίκες», συνέχισε. «Βασικά, ήταν εκεί για να εξυπηρετούν σεξουαλικά τους άνδρες· [στους άνδρες] επιτρεπόταν να έχουν περισσότερες από μία συζύγους».

Όταν ο πατέρας της «έμαθε ότι η ομάδα άρχιζε να προωθεί τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ παιδιών και ενηλίκων», αποχώρησαν.

Η αίρεση μέσα στην οποία μεγάλωσε Γκλεν Κλόουζ

Όταν η Κλόουζ ήταν μόλις 7 ετών, ο πατέρας της, ο Δρ. Γουίλιαμ Ταλιαφέρο Κλόουζ, προσχώρησε σε μια συντηρητική θρησκευτική ομάδα, το «Moral Re-Armament».

Ο πατέρας της μετέφερε την οικογένεια στην έδρα της ομάδας στην Ελβετία, όπου έζησαν για 15 χρόνια.

«Ήταν ουσιαστικά μια αίρεση», είπε η Κλόουζ σε ένα επεισόδιο της σειράς του Apple TV+ The Me You Can't See. «Όλοι έλεγαν τα ίδια πράγματα και υπήρχαν πολλοί κανόνες, πολύς έλεγχος. Ήταν πραγματικά απαίσιο».

Ο χρόνος που πέρασε στην αίρεση επηρέασε σημαντικά την ικανότητά της να δημιουργεί σχέσεις με άλλους, καθώς την άφησε «ψυχολογικά τραυματισμένη».

«Λόγω της συντριβής -συναισθηματικής και ψυχολογικής- που προκάλεσε η αίρεση, δεν έχω πετύχει στις σχέσεις μου, δεν έχω βρει μόνιμο σύντροφο, και λυπάμαι γι' αυτό», είπε. «Νομίζω ότι είναι φυσική μας κατάσταση να συνδεόμαστε έτσι. Δεν νομίζω ότι αλλάζεις ποτέ τα σημεία που σε ενεργοποιούν, αλλά τουλάχιστον μπορείς να τα γνωρίζεις και ίσως να αποφεύγεις καταστάσεις που μπορεί να σε κάνουν ευάλωτη, ειδικά στις σχέσεις».

Η χειραγώγηση που υπέστη η Μισέλ Φάιφερ

Αφού μετακόμισε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 20 ετών, η Μισέλ Φάιφερ γνώρισε ένα «πολύ αυταρχικό» ζευγάρι που ήταν «κάτι σαν προσωπικοί γυμναστές» και πίστευαν στον αναπνευστισμό - τύπο κινήματος που πρεσβεύει ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν χωρίς τροφή ή νερό, σύμφωνα με το CBS News.

«Ήταν πολύ αυταρχικοί. Δεν ζούσα μαζί τους, αλλά βρισκόμουν συχνά εκεί, και μου έλεγαν πάντα ότι έπρεπε να πηγαίνω πιο συχνά», είπε. «Έπρεπε να πληρώνω για όλο το χρόνο που βρισκόμουν εκεί, οπότε ήταν οικονομικά πολύ εξαντλητικό».

Η Φάιφερ συνειδητοποίησε αργότερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ενώ βοηθούσε τον πρώτο της σύζυγο, τον Πίτερ Χόρτον, στην έρευνα για μια ταινία σχετικά με άτομα που ακολουθούν την Εκκλησία της Ενώσεως. Η έρευνά της για μια άλλη ομάδα που έμοιαζε με λατρεία την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι «ήμουν μέλος μιας τέτοιας».

«Μιλούσαμε με ένα πρώην μέλος, που περιέγραφε την ψυχολογική χειραγώγηση, και απλά το συνειδητοποίησα», είπε.

Η Ίντια Όξενμπεργκ και η αίρεση NXIVM

Η Ίντια Οξενμπεργκ έζησε υπό την επιρροή της αίρεσης NXIVM για επτά χρόνια, προτού καταφέρει να δραπετεύσει με τη βοήθεια της μητέρας της, της ηθοποιού Κάθριν Οξενμπεργκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπέστη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, που περιλάμβανε στίγμα, αναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις και στέρηση τροφής.

«Χρησιμοποιούσα την άσκηση για να τιμωρήσω τον εαυτό μου: “Έφαγα πολύ, οπότε τώρα πρέπει να περπατήσω 32 χιλιόμετρα”», δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE τον Σεπτέμβριο του 2023.



Με πληροφορίες από People