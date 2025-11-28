Airbus: Εντολή για καθήλωση 6.000 αεροσκαφών A320 - Ο λόγος

Αίτηση, για να σταματήσουν άμεσα τις πτήσεις αεροπορικές εταιρείες, που χρησιμοποιούν συγκεκριμένο λογισμικό στα αεροσκάφη τύπου A320, ζήτησε η Airbus.

Ο λόγος είναι ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα: η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί, σύμφωνα με τη γαλλική κατασκευάστρια, να διαβρώσει κρίσιμα δεδομένα του συστήματος ελέγχου πτήσης.

Η προειδοποίηση αφορά περίπου 6.000 αεροσκάφη A320 σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόφαση ελήφθη μετά την ανάλυση ενός ανησυχητικού περιστατικού στις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα, στις 30 Οκτωβρίου, όταν ένα A320 της JetBlue εμφάνισε ξαφνική, ανεξέλεγκτη κλίση προς τα κάτω χωρίς καμία εντολή από τους πιλότους, εν πτήσει από το Κανκούν προς το Νιούαρκ.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα, με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν και τραυματισμούς επιβατών.

Airbus: Τι πρέπει να γίνει τώρα

Η γαλλική εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση, όπου διευκρίνισε τα εξής: «Για τη μεγάλη πλειονότητα των αεροπλάνων, η αναβάθμιση του λογισμικού διαρκεί λίγες ώρες».

Ωστόσο, 1.000 αεροσκάφη χρειάζονται αλλαγή υλικού, όπως αντικατάσταση του υπολογιστή ELAC (σύστημα ελέγχου ανόδου/καθόδου και πηδαλίων), που έχει κατασκευαστεί από τη Thales. Η διαδικασία θα απαιτήσει εβδομάδες.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι οδηγίες θα προκαλέσουν «σοβαρές λειτουργικές αναταράξεις» σε αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες. «Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το A320, σε υπηρεσία από το 1988, ξεπέρασε φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία τις παραδόσεις του Boeing 737, φτάνοντας τις 12.257 παραδόσεις έως τον Σεπτέμβριο. Το γεγονός κάνει την τεχνική αυτή κρίση ακόμη πιο σημαντική, καθώς αφορά ένα τεράστιο μέρος του παγκόσμιου στόλου.

Με πληροφορίες από Le Monde