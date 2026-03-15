Αίγυπτος: Εκτελέστηκε ο κατά συρροή δολοφόνος Καρίμ Σελίμ

Ο Καρίμ Σελίμ εκτελέστηκε μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία τριών γυναικών, σε μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα τόσο την κοινωνία της Αιγύπτου όσο και τη διεθνή επικαιρότητα.

Τα πρώτα στοιχεία ήρθαν στο φως τον Νοέμβριο του 2023, όταν οι αρχές εντόπισαν το πτώμα μιας γυναίκας σε ερημική περιοχή έξω από το Κάιρο.

Η έρευνα αποκάλυψε σύντομα ότι το έγκλημα δεν ήταν μεμονωμένο. Οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε παρόμοια μέθοδο με όλα σχεδόν τα θύματά του : τις προσέγγιζε, τις νάρκωνε και στη συνέχεια εγκατέλειπε τα σώματά τους σε απομονωμένες περιοχές γύρω από το Κάιρο.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι αρχές συνέδεσαν την υπόθεση με ακόμη δύο δολοφονίες. Τα στοιχεία οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του τότε 37χρονου Σελίμ τον Μάιο του 2024.

Το παρατσούκλι «Safah El-Tagamoa», που σημαίνει περίπου «ο δολοφόνος του Ταγκάμοα», προέρχεται από την περιοχή Νέο Κάιρο, όπου φέρεται να ζούσε.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη δημοσιότητα στην Αίγυπτο, τόσο λόγω της αγριότητας των εγκλημάτων όσο και επειδή ο Σελίμ εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Μετά τη σύλληψή του ακολούθησε πολύμηνη δικαστική διαδικασία, κατά την οποία παρουσιάστηκαν στοιχεία που συνέδεαν τον κατηγορούμενο με τις δολοφονίες.

Το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου απέρριψε την τελική ένστασή του κατά της απόφασης και η θανατική ποινή τελικά εκτελέστηκε, κλείνοντας μία από τις πιο ανατριχιαστικές ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Με πληροφορίες από Cairo West