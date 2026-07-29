Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε πλοίο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικών συμφερόντων στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey.

Σε ανακοίνωση του, το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου επιβεβαίωσε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο λιμάνι, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε επίθεση με drone.

Η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε σε ξεχωριστή ενημέρωση ότι δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι της Νταμιέτα.

🎮⚔️🇺🇸🇪🇬Image of the moment the fire on the American LNG carrier was extinguished in Damietta port.



🎮⚔️🇺🇸🇪🇬Gas Tanker Explosions Extend to Egypt



Reuters: An explosion occurred at a liquefied natural gas terminal in the port of Damietta, Egypt.



The vessels involved in the… pic.twitter.com/Kob4lMEDEH — dana (@dana916) July 29, 2026 ​

Αίγυπτος: Το drone έπληξε τη πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter

Σύμφωνα με σχετικές πηγές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εμπορευμάτων και έχουν γνώση του περιστατικού, το drone έπληξε τη πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο πλοίο GasLog Salem.

Δύο ανεξάρτητες πηγές ασφαλείας εκτίμησαν ότι η πιθανότερη αιτία της έκρηξης ήταν πλήγμα από drone.

Το Energos Winter είναι πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), με αποθηκευτική ικανότητα 138.250 κυβικών μέτρων. Ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Energos Infrastructure, ενώ η τεχνική διαχείριση, η ασφάλεια και η εμπορική εκμετάλλευσή του πραγματοποιούνται από την επίσης αμερικανική εταιρεία Wilhelmsen Ship Management.

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πλοίο επαναεριοποίησης και σε πλοίο αποθήκευσης στο λιμάνι της Νταμιέτα και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, από τις ομάδες πυρόσβεσης και ασφαλείας.

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, ο υπουργός Πετρελαίου Καρίμ Μπαντάουι μετέβη στο σημείο για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του περιστατικού. Η πυρκαγιά δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή θανάτους, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης και οι τεχνικές υπηρεσίες συνεχίζουν να εργάζονται για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος και την εκτίμηση των επιπτώσεών του.

🚨 A drone strike has targeted a U.S. floating gas storage facility in Damietta, Egypt.



Iranians have long warned the world about how terroristic, belligerent, and determined to "watch the world burn" the Islamic Republic is.



Now it is becoming increasingly unhinged, spreading… pic.twitter.com/kPi5gwplmh — The Iran Watcher 🇮🇷 (@TheIranWatcher) July 29, 2026

Με πληροφορίες από Reuters