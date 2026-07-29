Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε πλοίο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικών συμφερόντων στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey.
Σε ανακοίνωση του, το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου επιβεβαίωσε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο λιμάνι, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε επίθεση με drone.
Η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε σε ξεχωριστή ενημέρωση ότι δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι της Νταμιέτα.
Αίγυπτος: Το drone έπληξε τη πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter
Σύμφωνα με σχετικές πηγές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εμπορευμάτων και έχουν γνώση του περιστατικού, το drone έπληξε τη πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο πλοίο GasLog Salem.
Δύο ανεξάρτητες πηγές ασφαλείας εκτίμησαν ότι η πιθανότερη αιτία της έκρηξης ήταν πλήγμα από drone.
Το Energos Winter είναι πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), με αποθηκευτική ικανότητα 138.250 κυβικών μέτρων. Ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Energos Infrastructure, ενώ η τεχνική διαχείριση, η ασφάλεια και η εμπορική εκμετάλλευσή του πραγματοποιούνται από την επίσης αμερικανική εταιρεία Wilhelmsen Ship Management.
Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πλοίο επαναεριοποίησης και σε πλοίο αποθήκευσης στο λιμάνι της Νταμιέτα και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, από τις ομάδες πυρόσβεσης και ασφαλείας.
Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, ο υπουργός Πετρελαίου Καρίμ Μπαντάουι μετέβη στο σημείο για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του περιστατικού. Η πυρκαγιά δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή θανάτους, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης και οι τεχνικές υπηρεσίες συνεχίζουν να εργάζονται για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος και την εκτίμηση των επιπτώσεών του.
Με πληροφορίες από Reuters