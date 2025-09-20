Αίγυπτος: Βραχιόλι 3.000 ετών κλάπηκε από το Μουσείο του Καΐρου και πωλήθηκε σε χυτήριο

Ένα χρυσό βραχιόλι ηλικίας 3.000 ετών, που είχε εξαφανιστεί από το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο, αποκαλύφθηκε πως τελικά κλάπηκε και χυτεύτηκε, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια ειδικός αποκατάστασης πήρε το αντικείμενο –που χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Αμενεμοπέ, ενός φαραώ που κυβέρνησε γύρω στο 1000 π.Χ.– από χρηματοκιβώτιο του μουσείου πριν από εννέα ημέρες.

Η γυναίκα επικοινώνησε με έναν αργυροχόο που γνώριζε, ο οποίος πούλησε το βραχιόλι σε χρυσοχόο έναντι 3.735 δολαρίων (2.750 λιρών). Εκείνος, με τη σειρά του, το μεταπώλησε σε έναν εργαζόμενο σε χυτήριο χρυσού για 4.025 δολάρια.

Το υπουργείο ανέφερε ότι και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι ομολόγησαν τις πράξεις τους μετά τη σύλληψη και τα χρήματα κατασχέθηκαν. Προσέθεσε επίσης ότι θα κινηθούν εναντίον τους οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Την Τρίτη, το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως έλαβε άμεσα μέτρα μετά την εξαφάνιση του βραχιολιού από το εργαστήριο συντήρησης του μουσείου και ότι η υπόθεση διαβιβάστηκε στην αστυνομία.

Μια εικόνα του χρυσού κοσμήματος διανεμήθηκε σε όλα τα αιγυπτιακά αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα, ως προληπτικό μέτρο για να αποφευχθεί η παράνομη διακίνησή του εκτός χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εξαφάνιση διαπιστώθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς το προσωπικό του μουσείου ετοίμαζε τη μεταφορά δεκάδων εκθεμάτων στη Ρώμη για μια έκθεση.

Το Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου είναι το αρχαιότερο αρχαιολογικό μουσείο στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί περισσότερα από 170.000 εκθέματα, ανάμεσά τους και τη χρυσή νεκρική μάσκα του Αμενεμοπέ.

Η κλοπή του βραχιολιού σημειώθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα, όπου έχουν ήδη μεταφερθεί οι διάσημοι θησαυροί του τάφου του Τουταγχαμών.

Με πληροφορίες από BBC