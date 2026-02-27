Αίγυπτος: Αντιδράσεις για αγώνα kickboxing στις Πυραμίδες της Γκίζας

Αίσθηση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιλογή των Πυραμίδων της Γκίζας, στην Αίγυπτο, για τη διεξαγωγή αγώνα kickboxing ανάμεσα στους Oleksandr Usyk και Rico Verhoeven.

Ο πρώτος αθλητής είναι ο ενοποιημένος παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών και θα κληθεί να «υπερασπιστεί» τον τίτλο του στο WBC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Πυγμαχίας) απέναντι στον θρύλο του kickboxing, Rico Verhoeven.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου. Ο 39χρονος Ουσίκ είχε προϊδεάσει για «μεγάλα νέα» μέσα στην εβδομάδα, και η επιβεβαίωση ήρθε την Παρασκευή, σε μια περίοδο ήδη γεμάτη ανατροπές στον χώρο της πυγμαχίας.

Αίγυπτος: Ποιοι είναι οι αθλητές που διαγωνίζονται

Ο Ουσίκ είχε εξασφαλίσει άδεια για εθελοντική υπεράσπιση ενός από τους τίτλους του και είχε συνδεθεί με πιθανή αναμέτρηση με τον Ντιόντεϊ Γουάιλντερ, ωστόσο ο Αμερικανός έκλεισε τελικά αγώνα με τον Ντέρεκ Τσισόρα. Έτσι, αντίπαλος του Ουκρανού θα είναι ο 36χρονος Φερχόφεν, ο οποίος θα επιχειρήσει να του επιφέρει την πρώτη επαγγελματική ήττα.

Ο Φερχόφεν διαθέτει ρεκόρ 66 νικών και 10 ηττών στο kickboxing (21 νοκ άουτ) και υπήρξε επί χρόνια πρωταθλητής βαρέων βαρών στο άθλημα. Ωστόσο, αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη επαγγελματική του εμφάνιση στην πυγμαχία, και η πρώτη μετά από 12 χρόνια από την πρώτη του νίκη.

Από την πλευρά του, ο Ουσίκ παραμένει αήττητος με ρεκόρ 24-0 (15 νοκ άουτ). Έχει κατακτήσει τον τίτλο του αδιαμφισβήτητου πρωταθλητή τόσο στα «cruiserweight» όσο και δύο φορές στην κατηγορία βαρέων βαρών, και σήμερα κατέχει τις ζώνες WBC, WBA και IBF στην κορυφαία κατηγορία.

Η επιλογή των Πυραμίδων της Γκίζας ως τόπου διεξαγωγής, προσθέτει έναν έντονα συμβολικό, εντυπωσιακό, αλλά αμφίβολο, χαρακτήρα δεδομένης της πολιτιστικής αξίας του χώρου, σε μια αναμέτρηση που ήδη θεωρείται από τις πιο απρόβλεπτες της χρονιάς.

