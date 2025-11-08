Αγόρασε σπίτι με 1 ευρώ στην Ιταλία και βρήκε σεντούκι με θησαυρό

Αφήνοντας πίσω του το Λονδίνο, τους ρυθμούς και το άγχος, που αποφέρει μοιραία μία από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις στον κόσμο, ο 32χρονος Τζορτζ Λέινγκ αποφάσισε να αλλάξει στάση ζωής και να κυνηγήσει ένα «άπιαστο», για τα κοινωνικά δεδομένα, όνειρο: να αγοράσει ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ιταλία με μόλις 1 ευρώ.

Λύνοντας -μερικώς- το στεγαστικό του πρόβλημα με την αγορά του σπιτιού στην Ιταλία, ο 32χρονος Βρετανός ανακάλυψε κάτι που σίγουρα, όπως λέει ο ίδιος, δεν περίμενε. Έναν κρυμμένο θησαυρό.

Σ' ένα μεταλλικό κουτί για μπισκότα, ο 32χρονος από τη Βρετανία βρήκε κλειδωμένο ένα σεντούκι γεμάτο κοσμήματα, αξίας περίπου 4.000 λιρών. Όλα αυτά, σε ένα σπίτι που αγόρασε στα βουνά της Σικελίας, μέσα από το πρόγραμμα που έχουν ξεκινήσει δεκάδες ιταλικοί δήμοι για να αναβιώσουν τα χωριά τους που ολοένα και αδειάζουν δημογραφικά.

Ιταλία: Τι αφηγείται ο ίδιος για την ανακάλυψή του

«Ήταν σαν σκηνή βγαλμένη από ταινία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», λέει ο Λέινγκ, ο οποίος σήμερα ζει τόσο στο νέο του σπίτι στην Ιταλία, όσο και στο «πατρικό» του, στην Αγγλία. Η πόλη Μουσομέλι, όπως και άλλα χωριά της Σικελίας, πωλούν εγκαταλελειμμένα σπίτια έναντι συμβολικού ποσού, αρκεί οι νέοι ιδιοκτήτες να τα ανακαινίσουν.

Περισσότερα από 150 σπίτια του 1 ευρώ έχουν ήδη αγοραστεί, σύμφωνα με την τοπική μεσιτική εταιρεία Immobiliare Siciliana. «Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν μόνο για το μέρος, αλλά για την ευκαιρία να φτιάξουν κάτι δικό τους, με μηδενικό αρχικό κόστος», εξηγούν οι μεσίτες για το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Ο Λέινγκ, κουρασμένος από το Λονδίνο και την ζωή του γεμάτη άγχος, λόγω λογαριασμών, αποφάσισε να ρισκάρει. «Ήμουν εξαντλημένος από τη συνεχή πίεση. Έχασα τη δουλειά μου, τη σχέση μου… και είπα: τώρα ή ποτέ» θυμάται ο ίδιος. Έτσι, πήρε την τελευταία του αμοιβή, πέταξε για Ιταλία και αγόρασε το πρώτο σπίτι που του έδειξαν.

Ιταλία: Από τα ερείπια, στο Instagram

Το σπίτι, τριώροφο, ήταν γεμάτο από «150 χρόνια σκόνης και ιστορίας». «Έβγαλα σκουπίδια για τρία απορριματοφόρα, έφτιαξα καλώδια, σωληνώσεις, τη στέγη μου… Έπαθα ηλεκτροπληξία από ένα παλιό ψυγείο, αλλά δεν το έβαλα κάτω» συνεχίζει ο ίδιος, γελώντας.

Με λίγα εργαλεία, «μαθήματα» από το YouTube και απίστευτο πείσμα, ο Λέινγκ έχει μεταμορφώσει το ερειπωμένο κτίσμα σε ένα ιντερνετικό φαινόμενο: πάνω από 175.000 followers παρακολουθούν την πρόοδό του στο Instagram. «Ήταν η καλύτερη θεραπεία της ζωής μου. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση, με θεράπευσε από το άγχος», λέει.

Μέχρι στιγμής, ο Λέινγκ έχει ξοδέψει περίπου 5.000 λίρες, μαζί με τα τέλη για τη μεταβίβαση, τη σύνδεση νερού και ρεύματος, αλλά έχει ήδη «βγάλει τα λεφτά του» χάρη στα κοσμήματα που βρήκε.

«Το σπίτι ουσιαστικά πλήρωσε μόνο του την ανακαίνιση» διευκρινίζει ο ίδιος. Ανάμεσα στα ευρήματα, και ένα αγαλματάκι του Ιησού, «ίσως ένα καλό σημάδι εάν πιστεύει» συμπληρώνει σχετικά.

Παρά τις δυσκολίες, ο Λέινγκ βλέπει μέλλον στην Ιταλία. Έχει ήδη αγοράσει δεύτερο σπίτι του 1 ευρώ και σκοπεύει να ανοίξει κατάστημα αντίκας στο Μουσομέλι. «Ένιωσα περισσότερο μέλος της κοινότητας μέσα σε δύο εβδομάδες εκεί, απ’ ό,τι σε 30 χρόνια στο Λονδίνο» καταλήγει ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Sky News